Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng chủ trì cuộc làm việc.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần “Tỉnh mở, Sở hỗ trợ”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tình hình phát triển KTXH của tỉnh Nghệ An trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu kép, thể hiện trên 7 kết quả nổi bật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày kết quả phát triển KTXH của tỉnh Nghệ An trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021.

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2025; chủ động triển khai thực hiện nghiêm của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PC dịch Covid-19 phù hợp với tình hình của tỉnh. Tính đến ngày 14/3/2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức trên 75 nghìn người, trong đó cách ly tập trung gần 18.500 người tại 34 điểm cách ly; thực hiện xét nghiệm cho trên 41 ngàn người. Cho đến nay, Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid trong cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh đạt 4,45%, đứng thứ 19/63 trong toàn quốc. Trong đó, khu vực nông, lâm, nghiệp tăng trưởng cao đạt 4,49%, đảm bảo tính bền vững và vai trò bệ đỡ ổn định kinh tế trong khu vực nông nghiệp, nông thôn; Thu ngân sách đạt trên 17.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; thêm 35 xã và 2 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã, huyện đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh là 280 xã và 6 huyện. Trong 2 tháng đầu năm 2021, một số chỉ tiêu tăng trưởng khá tích cực: thu ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 26,65%; nông nghiệp thực hiện kế hoạch đề ra, đặc biệt là gieo cấy diện tích đông xuân đạt trên 103%. Bên cạnh đó, công tác CCHC được triển khai quyết liệt; tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2020 đạt 92,87%, cao hơn so với năm 2019; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB và các công trình trọng điểm ngay từ đầu năm. Lĩnh vực VHXH đạt những kết quả tích cực; đảm bảo AQPAN, TTATXH, làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh 7 giải pháp trọng tâm của tỉnh thời gian tới, trong đó, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu kép theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: vừa chống dịch hiệu quả vừa tập trung phát triển KTXH, đảm bảo An sinh xã hội. Nghệ An sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; khẩn trương xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng có ý nghĩa chiến lược và mang tính đột phá. Chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kiên quyết xóa bỏ tình trạng “”Tỉnh mở, Sở thắt”, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần “Tỉnh mở, Sở hỗ trợ”, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chất lượng GD- ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện chính sách XĐGN, an sinh xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026..Thực hiện tốt nhiệm vụ QPQS địa phương, nắm chắc tình hình chủ động PCTT-TKCN, mở rộng, nâng cao; tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ ANTT, ATXH tạo tiền đề vững chắc cho phát triển KT-XH.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nêu 4 kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng. Đó là: cho phép tỉnh Nghệ An chủ trì với Bộ GTVT nghiên cứu, thực hiện cơ chế kêu gọi doanh nghiệp đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò khu vực Nghi Thiết, bao gồm 2 hạng mục là đê chắn sóng và nạo vét luồng khu bến cảng phía Nam, cảng Cửa Lò;

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An, để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án và thu hút được các nhà đầu tư ngay trong năm nay trước khi quy hoạch tỉnh; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. UBND tỉnh Nghệ An cam kết tích hợp những nội dung Đề án và quy hoạch tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện…

Đặc biệt, Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An đã đưa vào sử dụng từ năm 2015. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, lập dự kiến số kinh phí còn thiếu để giải quyết khiếu nại của các hộ dân với tổng số 1.524 tỷ đồng. Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bố trí hơn 222 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, phần kinh phí còn thiếu 1.302 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Thủ tướnng chỉ đạo các Bộ, ngành TƯ xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách là 497,3 tỷ đồng... và xem xét cơ chế, chính sách cho những đoạn được đầu tư theo hình thức BOT chuyển số kinh phí còn thiếu là 804,7 tỷ đồng cho địa phương chi trả, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư kéo dài.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, qua đó gợi mở, định hướng nhiều vấn đề giúp tỉnh Nghệ An giải quyết các nút thắt, xác định rõ phương hướng phát triển.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, vì sự phát triển quê hương Bác Hồ

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền, người dân Nghệ An về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đặc biệt là 2 tháng đầu năm 2021. Nhất là điểm sáng về sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để lại ấn tượng với Bộ Chính trị.

Nhiều nhiệm vụ tỉnh Nghệ An đã triển khai tốt, như xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự được tốt hơn, thu hút đầu tư được nhiều dự án. Nghệ An đã có nhiều cố gắng trong nâng cao môi trường đầu tư, thể hiện là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đã tăng đều, tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” đã được khắc phục 1 bước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có trăn trở cách làm để đưa tỉnh phát triển.

“Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để vận dụng cơ chế đổi mới sáng tạo cho tỉnh Nghệ An vì sự phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An cũng cần vận dụng sáng tạo nghị quyết, cùng đức tính, bản lĩnh của con người xứ Nghệ để khơi dậy khát vọng phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt được trong năm 2020 và quý I/2021 là nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2021, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước.

Về phương hướng phát triển trong giai đoạn tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Nghệ An không chỉ quán triệt mà phải vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào những nội dung cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, có vấn đề rất lớn, rất mới mà tỉnh phải lưu ý là khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa con người Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Nghệ An phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cụ thể, có người chịu trách nhiệm, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động hơn, đổi mới sáng tạo hơn.

Thủ tướng lấy ví dụ, bây giờ có thể đưa cầu Cửa Hội là điểm nhấn cho mọi người dân đến nơi này như thế nào, đó có phải là một cây cầu ánh sáng, cầu du lịch mà mọi người đến Nghệ An phải đến điểm này, hay Vinh có thể trở thành thành phố ánh sáng rực rỡ, ấn tượng hay không?

“Tôi rất vui mừng khi thấy ở Vinh, các đồng chí đã quy hoạch một số đường đi bộ, chúng ta phải làm các sản phẩm mà người nơi khác về đây muốn mua”, Thủ tướng nói và gợi mở "quy hoạch phát triển Nghệ An cần có những ý tưởng mới, sâu sắc để đưa Nghệ An đi lên".

Tại sao không đưa Cửa Lò vào TP. Vinh để tăng quy mô TP. Vinh? Thủ tướng đặt vấn đề và đề nghị Nghệ An nghiên cứu vấn đề này. Nghệ An được xác định là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, trong khi Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang phát triển mạnh mẽ, vậy muốn là trung tâm thì Nghệ An phải tập trung làm gì?

Do đó, tỉnh xây dựng quy hoạch một cách căn cơ, bài bản, có mũi đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển, Thủ tướng lưu ý. Trong phát triển, phải chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, có tầm nhìn dài hạn hơn. Tập trung vào 3 vùng kinh tế trọng điểm rõ hơn, đặc biệt là tiếp tục phát triển miền Tây Nghệ An theo hướng xanh hóa, sử dụng những sản phẩm từ rừng trở thành thế mạnh. Phát triển mở rộng đô thị có quy hoạch, trong đó nâng cấp, mở rộng tuyến đường Vinh - Kim Liên (Nam Đàn).

Đánh giá vai trò của người dân rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị Nghệ An phải huy động sức dân để phát triển dịch vụ, thương mại và cả ngay trong việc trồng cây xanh. Bên cạnh đó, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó thu hút được nhiều người tài, người giàu, giới thượng lưu về sống và làm việc ở tỉnh.

Dẫn lại lời một nhà sử học về tên tỉnh “Nghệ An” nghĩa là “Thái bình vô sự”… có nghĩa là mong muốn về một mảnh đất luôn mang đến sự thái bình thịnh trị, yên bình, không nhiễu nhương, Thủ tướng tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ có bước tiến mới trong nhiệm kỳ mới.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ cũng đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An. Thủ tướng đồng ý chủ trương xã hội hóa, kêu gọi đầu tư cảng nước sâu Cửa Lò, trong đó Nhà nước sẽ hỗ trợ vốn đối ứng. Thủ tướng giao Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cảng nước sâu Cửa Lò.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An thành lập tổ công tác rà soát, khảo sát về việc dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Bắc tại Cảng hàng không Vinh, báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về kiến nghị phê duyệt Đề án thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ sớm trình Thủ tướng ký quyết định phê duyệt đề án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh sớm triển khai thực hiện và thu hút được các nhà đầu tư ngay trong năm nay.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Nghệ An khảo sát, trình phương án bố trí ngân sách từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn tài chính của nhà đầu tư để chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư kéo dài.

Cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành TƯ, tỉnh Nghệ An đã phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân được nâng lên; quyết tâm và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ.

Tỉnh Nghệ An rất vinh dự, vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương về thăm, làm việc với tỉnh sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là nguồn động viên rất to lớn, tiếp thêm động lực để toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, cũng như cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thay mặt lãnh đạo tỉnh nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, bổ sung, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Trung ương thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thời gian tới để xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Tác giả: Hiến Chương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An