Thông tin mới vụ hai bố con chém trọng thương tình địch

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) và Nguyễn Vũ Hiệp (con trai đối tượng Hoàn) về tội “Giết người”. Nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn tình ái và liên quan vấn đề vay tiền.

Theo đó, quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hoàn khai nhận, năm 2017, ông Hoàn có cho chị Nguyễn Thị H (SN 1986, quê ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) thuê ở trọ tại khu nhà tập thể trên đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Khu nhà này do ông Hoàn đấu thầu trước đó. Đến năm 2020, ông Hoàn và chị H có tình cảm với nhau. Sau đó, ông Hoàn có cho chị H vay tiền. Từ tháng 8/2020, ông Hoàn có cho chị H ở trọ nhưng không lấy tiền.

Thời gian gần đây, ông Hoàn phát hiện chị H cũng có tình cảm với anh Lương Văn Q (SN 1986, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). Ông Hoàn có đòi tiền và không cho chị H thuê trọ.

Tối ngày 6/3, ông Hoàn có đến khu nhà trọ để gặp chị H, nhưng không thấy chị H. Sau đó, chị H và anh Q về nhà trọ có gặp ông Hoàn. Chị H và ông Hoàn có lời qua tiếng lại với nhau. Anh Q thấy ông Hoàn và chị H to tiếng với nhau nên có lời nói thách thức ông Hoàn. Thấy vậy, con trai ông Hoàn là Nguyễn Vũ Hiệp có cầm dao lao về phía chị H và anh Q. Chị H và Q chạy vào trong nhà, sau đó anh Q cầm dao chém Hiệp. Ông Hoàn ra xe máy lấy dao, rồi cùng con chém lại anh Q khiến anh Q bị trọng thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án

Trước đó ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc, khoảng 21h20’ cùng ngày, tại số nhà 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú xảy ra vụ “Giết người”. Hậu quả làm anh Lương Văn Q (SN 1986, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đến rạng sáng 7/3, lực lượng Công an vận động nghi can gây án là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) ra đầu thú. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hiệp (SN 1986, con trai đối tượng Hoàn) về hành vi “Giết người”.

Cũng theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, thời điểm hiện tại, anh Q đang điều trị tại nhà, còn Hiệp vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ và xử lý người khác có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong