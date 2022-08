Thông tin bất ngờ về chủ nhân xe ô tô có biển giả "siêu vip"

Sáng 5/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm ra chủ nhân của chiếc xe có biển số "siêu vip" giả.

Theo đó, sau khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện xe ô tô gắn biển kiểm soát 38A-999.99, lưu thông vào đêm 3/8 gần khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lữ V.Q. cùng chiếc xe mang biển số "siêu vip" giả (Ảnh: Công an thành phố Hà Tĩnh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều 4/8, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Khê nhanh chóng xác định được phương tiện và người điều khiển phương tiện nói trên.

Theo đó, chủ xe là Lữ V.Q. (29 tuổi, trú tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê). Lữ V.Q. cho biết mua xe ô tô này tại một gara ở tỉnh Hải Dương vào ngày 14/7, biển kiểm soát cũ 14A-356.45.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô nói trên đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số vào ngày 2/8. Trong thời gian chờ làm thủ tục sang tên, chuyển chủ, Lữ V.Q. đã tìm hiểu trên mạng và đặt mua biển kiểm soát giả 38A-999.99 qua mạng xã hội từ ngày 31/7.

Hình ảnh chiếc xe với biển số giả ngũ quý 9 (Ảnh: B.T.).

Bản thân Q. không có giấy phép lái xe. Vào 21h30 tối 3/8, Q. điều khiển phương tiện nói trên chở con trai của bạn xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Đến 22h45 cùng ngày, Q. rời bệnh viện di chuyển về Hương Khê thì bị người dân phát hiện dùng biển giả nên chụp ảnh lại.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính với Lữ V.Q. về các hành vi: Gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe; Không có giấy phép lái xe. Đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Tĩnh lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí