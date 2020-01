Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Vừa qua, Lãnh đạo Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Chánh Thanh tra Bộ Công an giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ ngày 1/1/2020, thay cho Trung tướng Trần Văn Vệ, ông Vệ nghỉ hưu theo quy định.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (bên phải), Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. (Ảnh: Toquoc.vn)

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Cảnh sát, trình độ lý luận cao cấp. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an.

Ông từng làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, là người trực tiếp chỉ đạo phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia trên mạng Internet, bắt giữ cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

