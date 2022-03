Thiếu nữ bị cưỡng bức khi đang đi nghỉ dưỡng sang chảnh cùng gia đình

Một người cha đau đớn kể lại việc cô con gái 15 tuổi của mình bị cưỡng bức ngay tại khách sạn nơi gia đình tới nghỉ dưỡng tại Nassau, Bahamas (quốc gia thuộc vùng Caribe).

Theo lời khai, nạn nhân được gọi tắt là L.H, 15 tuổi, đến từ bang Pennsylvania, Mỹ. Cô bé cùng gia đình tới nghỉ dưỡng tại khách sạn Hyatt Baha. Đây là một trong những nơi cư trú sang trọng bậc nhất tại thủ đô Nassau, trị giá khoảng 10 triệu USD.

Ảnh chụp của nạn nhân cùng gia đình (Ảnh: Daily Star).

Dù rất đau xót nhưng người cha vẫn quyết tâm đệ đơn kiện khách sạn Hyatt Baha vì "không làm tốt khâu an ninh để bảo vệ khách tới cư trú".

Trong giấy tờ gửi tòa án, phía luật sư cáo buộc "Khách sạn Hyatt Baha luôn tự hào và quảng cáo về khả năng cung cấp những kỳ nghỉ an toàn cho du khách, nhưng không có nhân viên an ninh nào can thiệp khi vụ việc xảy ra, thiếu biện pháp phòng ngừa, để lọt tên tội phạm nguy hiểm xâm nhập vào bên trong".

"Do phía khách sạn không áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết khiến nạn nhân L.H phải chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng, cuộc đời bị thay đổi mãi mãi", một phần nội dung trong đơn tố cáo mô tả.

Khi chia sẻ với New York Post, cha nạn nhân khẳng định, "vụ cưỡng bức là cơn ác mộng khủng khiếp với gia đình" và "sẽ ám ảnh suốt cuộc đời con gái anh".

Khách sạn sang chảnh nơi nạn nhân cùng gia đình tới nghỉ dưỡng (Ảnh: Daily Star).

Đơn kiện cũng kể rõ diễn biến vụ việc xảy ra như thế nào. Sáng sớm, cô bé L.H rời khỏi phòng, đi trong khuôn viên khách sạn để nói chuyện điện thoại với bạn thì bị tên yêu râu xanh tiếp cận. Hắn đã dụ dỗ nạn nhân tới góc khuất rồi tấn công tình dục.

Cha mẹ L.H khi phát hiện không thấy con gái đâu đã cuống cuồng tìm khắp nơi. Họ dùng điện thoại tìm kiếm định vị và rất sốc khi tận mắt chứng kiến cảnh gã đàn ông đang làm nhục con mình.

Hồ sơ cũng mô tả, người cha sau khi cho tên yêu râu xanh "nhừ tử", anh thấy con gái "nằm cuộn tròn trên mặt đất và khóc lóc vật vã". Chiếc quần lót bị cởi và ném sang một bên.

Vụ việc trở thành cú sốc lớn với L.H, thay đổi hoàn toàn tính cách của cô bé 15 tuổi. Theo lời kể của người cha, nạn nhân luôn tỏ ra sợ hãi với những người đàn ông lớn tuổi, hốt hoảng khi nghe thấy tiếng còi từ xe cảnh sát. Anh hi vọng phiên tòa sẽ trả lại cho con gái mình "một chút sức mạnh như ban đầu".

Gã yêu râu xanh sau đó được xác nhận là Henry Richard Nixon, một tên buôn ma túy khét tiếng tại địa phương.

Trong khi đó, đại diện khách sạn Hyatt Baha nơi xảy ra vụ việc, cho biết "sẽ không bình luận về các vụ kiện tụng đang chờ xử lý", nhưng khẳng định "luôn coi trọng các khiếu nại vì sự an toàn và an ninh của du khách. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí