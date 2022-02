Thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán với giá hơn 200 triệu đồng

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Quang Thị Xu (SN 1993, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) để điều tra, làm rõ hành vi Mua bán trẻ em.

Đối tượng Quang Thị Xu tại cơ quan công an

Theo đó, đầu năm 2022 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn.

Nhận thấy đây là đường dây mua bán trẻ em có nhiều đối tượng tham gia, trong đó có cả đối tượng nước ngoài với phương thức thủ đoạn tinh vi nên Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, năm 2012, Quang Thị Xu cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt chị Lô Thị D. (SN 1998, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng. Thời điểm bị lừa bán ra nước ngoài, D. mới 14 tuổi.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong