Thiết kế phòng ngủ chung cho bố mẹ và bé

1. Sử dụng đồ nội thất hợp lý

Lựa chọn nội thất thông minh khi thiết kế phòng ngủ chung cho bố mẹ và con là ý tưởng vô cùng thú vị, bạn không thể bỏ qua.Thay vì lựa chọn quá nhiều món đồ nội thất, bạn có thể sử dụng nội thất thông minh cho phòng ngủ chung cho bố mẹ và con. Đường nét nội thất đơn giản, gọn nhẹ, tối ưu công năng sử dụng như chiếc giường ngủ tích hợp các chức năng tủ quần áo, giường ngủ, bàn học…đảm bảo cho nhu cầu thiết yếu của bé. Ưu tiên lựa chọn các món đồ nội thất đơn giản, tinh tế không có quá nhiều chi tiết rườm rà, phức tạp. Ngoài ra thì khi lựa chọn nội thất cho phòng ngủ chung cho bố mẹ và con bạn cần phải đặt tiêu chí an toàn lên đầu với sự đảm an toàn từ thiết kế, vật liệu, nước sơn... đều phải đạt chuẩn, an toàn cho bé.

2. Chọn màu sắc dịu nhẹ

Để lựa chọn màu sắc phù hợp cho cả bố mẹ và các con thì bạn nên sử dụng màu sắc dịu nhẹ hoặc kết hợp hai gam màu khác nhau nhưng vẫn tạo được sự hài hoà về tổng thể. Nếu muốn căn phòng có thêm sự nổi bật và điểm nhấn thì bạn có thể dùng thêm tranh ảnh, hình vẽ để thể hiện. Đối với khu vực ngủ của bé, bạn có thể phối thêm những màu nổi bật hơn để kích thích thị giác của bé nhưng cũng nên có sự đồng bộ với tổng thể chung của cả căn phòng.

3. Tạo điểm nhấn không gian với các đồ trang trí

Để thiết kế phòng ngủ cho bố mẹ và con không bị nhàm chán, đơn điệu, bạn có thể trang trí tường bằng giấy dán tường hoặc treo những bức tranh hoặc hình vẽ vui nhộn mà bé yêu thích. Điều này không chỉ đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho ăn phòng mà còn khiến cho các con cảm thấy vui thích khi ở trong căn phòng.

Phòng ngủ là nơi đem đến cho con người sự thoải mái. Nếu không gian phòng chỉ có đơn điệu màu tường thì sẽ rất nhàm chán. Bạn hãy tạo điểm nhấn không gian bằng việc trang trí tường. Cha mẹ luôn ưu tiên cho sự phát triển tốt nhất của trẻ nên trang trí sẽ theo hướng tốt nhất cho con. Từ màu sắc, đồ trang trí, giấy dán tường,... thường là những thứ trẻ con thích hoặc do ba mẹ định hướng phát triển cho trẻ.

4. Chọn thiết kế giường ngủ có kích thước phù hợp

Bố mẹ cần chú ý lựa chọn giường cũi, giường tầng hoặc giường đơn sao cho phù hợp với độ tuổi của con. Đối với trẻ sơ sinh, bạn nên sử dụng giường cũi, được lót đệm êm ái, xung quanh có thể trang trí bắt mắt và sinh động hơn vói màu sắc tươi sáng hoặc phụ kiện đồ chơi đáng yêu.

Trẻ trên 2 tuổi thì nên chọn giường đơn nhỏ, khi đặt chung với phòng ngủ bố mẹ nên thiết kế thêm vách ngăn để bé không bị ảnh hưởng giấc ngủ khi bố mẹ làm việc, sinh hoạt. Khi trẻ lớn hơn thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn giường tầng để bé có không gian học tập, sinh hoạt riêng, tự sắp xếp cho cuộc sống của mình. Nhu cầu không gian độc lập của trẻ đã hình thành.

5. Giường cũi cho bé

Những cặp vợ chồng mới có em bé, muốn tập cho bé thói quen ngủ một mình như cách của người phương tây, thì cho bé ngủ trong nôi là giải pháp hợp lí nhất, bé sẽ tự ngủ một mình nhưng vẫn trang tầm kiểm soát của bố mẹ. Ý tưởng giường ngủ liền kề với cũi gỗ bé sơ sinh, giúp tăng độ an toàn tuyệt đối cho các bé. Đảm bảo giấc ngủ say của con không bị đe dọa bởi yếu tố lọt xuống sàn, hay tạo cho bé không gian chơi đùa thoải mái, rộng rãi. Hỗ trợ cho bố mẹ có giấc ngủ bình yên bên con.

Có hai kiểu giường bao gồm giường cũi độc lập, giúp bố mẹ có không gian nghỉ ngơi riêng tư và quan sát bé từ xa; loại còn lại là giường cũi liền kề với giường bố mẹ, tăng sự gần gũi, đảm bảo nhất cử nhất động của bé bố mẹ đều có thể biết được. Khi thiết kế phòng ngủ có giường cũi, bố mẹ nên trang trí thêm những món đồ chơi xung quanh để bé tự chơi đùa. Bố trí cửa sổ lớn để đón ánh nắng tự nhiên vò mỗi buổi sáng sẽ rất tốt cho trẻ.

6. Hệ thống ánh sáng phù hợp

Theo nghiên cứu của khoa học ánh sáng có vai trò cực kỳ quan trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy, việc bố trí một trí ánh sáng đảm bảo cho con trong quá trình học tập, vui chơi hay để bố, mẹ đọc sách dễ dàng là điều bạn cần phải đặc biệt lưu ý.Bạn có thể trang trí phòng ngủ bằng chiếc đèn thả trần hiện đại hay các loại đèn ngủ treo tường có màu vàng nhẹ, đem đến cảm giác ấm cúng, lãng mạn cho cả hai vợ chồng và cũng giúp bé dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Tuy nhiên việc bố trí giường gần khu vực ban công hay cửa sổ để tận hưởng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày cũng rất quan trọng. Hãy bố trí thêm rèm cửa để dễ điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn của mình. Sự kết hợp giữa các yếu tố trên sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất cho không gian phòng ngủ của gia đình./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: vov.vn