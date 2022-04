Thiên tai bất thường, dự báo xuất hiện 12-14 cơn bão mạnh trái quy luật

Sáng 25/4, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, với sự tham dự của 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, năm 2021 thiên tai tuy không khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Cả nước đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Thiên tai đã khiến 108 người chết, mất tích; và gây thiệt hại vật chất 5.200 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, bên cạnh những việc làm được, công tác phòng chống thiên tai vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhất là xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức; khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn còn hạn chế, bị động, lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, năm 2021 và đầu năm 2022, khi mưa lũ dồn dập, công tác vận hành, điều tiết lũ hồ chứa và sự phối hợp giữa các địa phương còn tồn tại nhiều bất cập; nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu, mới đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu thực tế của các địa phương.



Nhận định về diễn biến thiên tai năm nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, thiên tai năm 2022 hết sức phức tạp và có nhiều dị thường.

Theo Thứ trưởng Hiệp, sự dị thường của thời tiết được thể hiện ngay trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà từ ngày 30/3-2/4 vừa qua. Theo thống kê 10 năm gần đây nhất, đây là đợt mưa lớn trái mùa hiếm gặp gây ngập lụt diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ, nhất là trong tháng 3.

Đặc biệt, đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19-24/2 tại các tỉnh miền Bắc đã khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C. Một số nơi xuống tới -1,4 độ C, trở thành đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 40 năm so với cùng kỳ gần đây, gây thiệt hại lớn về gia súc, gia cầm cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng (gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra năm 2021).

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7, và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, đồng thời theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới. Mực nước sông Mê Kông và xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, theo nhận định của Tổ chức Khí tượng thế giới, năm 2022 các cơn sẽ bão mạnh hơn, thời gian bão kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ và các tháng mùa đông sẽ tương đối nóng.

