Thị xã Cửa Lò khen thưởng Bí thư phường dũng cảm cứu nhiều trẻ đuối nước

2 cá nhân dũng cảm cứu 6 cháu bé được khen thưởng kịp thời. Ảnh: QĐ

Trước đó, sáng 30.7, anh Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải đã cứu sống 4 cháu bé sắp đuối nước trên bãi biển Cửa Lò. Người dân dũng cảm xung quanh cũng hỗ trợ và đưa lên bờ thành công 2 cháu bé khác.

"Lúc đó gấp quá, tôi chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu, không nghĩ gì đến an nguy của bản thân. Rất may các cháu đều an toàn", anh Trung nói.

Anh Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: CL

Sau đó, hành động dũng cảm của anh Trung và người dân xung quanh nhận được sự tán thưởng, cảm kích từ mọi người. UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cũng nhanh chóng khen thưởng và tuyên dương xứng đáng. Sáng nay, 2.8, tại buổi lễ khen thưởng có sự góp mặt của nhiều thành trong các ban, ngành của Thị xã Cửa Lò. Ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Huy Trung - người dân khối 1 phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Thị Xã Cửa Lò kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi người.

Tác giả: Quang Đại