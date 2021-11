Thí sinh Quảng Ninh vô địch Olympia năm thứ 21

Kết thúc phần thi về đích, xác định được điểm số cao hơn các thí sinh khác, nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt của cậu học trò trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) - Nguyễn Hoàng Khánh.

Trước đó, trong những màn rượt đuổi điểm số gay cấn với các bạn chơi, Hoàng Khánh thừa nhận bản thân có lúc hồi hộp và run.

“Em rất vui khi mang chiến thắng này về trường”, chủ nhân vòng nguyệt quế chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Khánh trở thành chủ nhân mới của vòng nguyệt quế Olympia.

Kết thúc phần thi Khởi động, cùng với Việt Thái, Hoàng Khánh dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàng Khánh nhanh chóng trả lời từ khóa "Miễn dịch cộng đồng". Phần trình diễn xuất sắc khiến cậu nhanh chóng dẫn đầu đoàn leo núi.

Trải qua 4 cơ hội Tăng tốc, Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện sự tự tin, chắc chắn và gia tăng cách biệt với 3 bạn chơi với 250 điểm.

Ưu thế về tốc độ của Hoàng Khánh được thể hiện khi có câu cậu chỉ mất 1,37 giây để đưa ra đáp án.

Với lợi thế về điểm số, Hoàng Khánh lựa chọn an toàn 3 câu 10 điểm ở phần thi Về đích. Nam sinh cho biết đây là lần hiếm hoi cậu chọn câu hỏi ở mức điểm này.

Kết thúc trận chung kết, Hoàng Khánh có 315 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 240 điểm. Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) đứng thứ 3 với 165 điểm.

Cuối cùng là Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 60 điểm.

4 nhà leo núi góp mặt trong trận chung kết đặc biệt này đến từ Quảng Ninh, Hà Nội và Nghệ An.

Lần cuối MC Diệp Chi dẫn chương trình chính

Lần đầu tiên trong lịch sử, chương trình bước vào năm thi mới khi chưa xác định được nhà vô địch của năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trận chung kết này cũng là lần cuối MC Diệp Chi đóng vai trò là người dẫn chương trình chính.

Từ năm thứ 22, Khánh Vy sẽ trở thành người dẫn chương trình mới, đồng hành với MC Ngọc Huy. Ngoài ra, Đường lên đỉnh Olympia còn có thay đổi về sân khấu, đồ họa, nhạc hiệu và luật chơi.

Tính tới thời điểm này, mặc dù không phải chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên trên VTV3, Đường lên đỉnh Olympia là game show có tuổi đời dài nhất hiện còn phát sóng.

Đến nay, Olympia đã tổ chức 20 trận chung kết năm, tìm ra 20 nhà vô địch. Trong số đó, có 4 quán quân là nữ gồm Trần Ngọc Minh (năm 1), Lương Phương Thảo (năm 3), Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 11) và Nguyễn Thị Thu Hằng (năm 20); có nhiều nhà vô địch tên Hoàng nhất gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm 5), Lê Vũ Hoàng (năm 6), Đặng Thái Hoàng (năm 12).

Chiếc vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Chân dung 4 thí sinh

Nguyễn Hoàng Khánh là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về trường THPT Bạch Đằng.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 2 nhà vô địch Olympia là Đặng Thái Hoàng (năm 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18). Tại cuộc thi tuần, Hoàng Khánh từng lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây.

Là học sinh THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Việt Thái là học sinh thứ hai mang cầu truyền hình về trường sau 17 năm.

Cách đây 6 năm, Việt Thái từng sáng tạo trò chơi “Olympia trên giấy” dành cho học sinh tiểu học. Nhờ đó, cậu được ban tổ chức mời tới trận chung kết năm 15 để đọc câu hỏi cho 4 điểm cầu.

4 thí sinh tham gia trận chung kết.

Đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Thiện Hải An giữ 2 kỷ lục: thí sinh có thành tích tốt nhất (410 điểm) và giành nhiều điểm Khởi động nhất (150 điểm).

Nam sinh là đại diện thứ 2 của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên vào đến chung kết Olympia.

Để được đại diện trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia Olympia, Nguyễn Đình Duy Anh vượt qua 27 học sinh khác tại cuộc thi kiến thức Beyond the Knowledge do CLB Olympians of Phan tổ chức năm 2020.

