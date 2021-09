Your browser does not support the video tag.

Theo chân Cảnh sát Hà Nội truy quét loạt tụ điểm mại dâm trong vùng 1

12h trưa ngày 10/9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được nguồn tin trinh sát về hoạt động bán dâm trong khách sạn Valentine ngõ 111 đường Quan Hoa. Các mũi trinh sát nhanh chóng ập vào khống chế lễ tân khách sạn và bắt quả tang tại phòng 102 có một cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Liên tiếp trong 2 ngày 9/9 - 10/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và xử lý 3 vụ mại dâm tại các khách sạn thuộc phường Trung Hòa và phường Quan Hoa. Đáng chú ý, các khách sạn này đều nằm sâu trong ngõ ngách đã bị rào chắn cứng, đều đã được yêu cầu đóng cửa để phòng dịch nhưng vẫn lén lút mở cửa để hoạt động mại dâm.

"Các đối tượng này lén lút sử dụng mạng internet, viễn thông trên các hội nhóm để mua bán dâm. Khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ với gái mại dâm thông qua số điện thoại để tiến hành mua bán dâm tại các nhà nghỉ. Các số điện thoại này không rõ nhân thân, lai lịch. Chủ các khách sạn đóng cửa nhưng khi có khách đến thì kéo cửa lên cho khách vào mua dâm rồi kéo cửa xuống để che dấu hành vi phạm tội", Trung úy Đặng Huy Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh tới công an quận Cầu Giấy về hoạt động mua bán dâm trên địa bàn quận. Trên cơ sở thông tin thu thập được, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã tung nhiều mũi trinh sát để xác định các tụ điểm có hiện tượng mua bán dâm để điều tra, xử lý triệt để.

