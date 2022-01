Thêm một cán bộ trung tâm giáo dục bị bắt vì lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Ngày 1/1, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã tiếp tục khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Như Tiền Phong đưa tin, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến, nguyên phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương cũng với tội danh trên.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương phát hiện đầu năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương có ký hợp đồng với Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc mở 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ cấp xã.

Tuy nhiên, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ, không tiến hành mở lớp mà lập hồ sơ thanh quyết toán khống ngân sách Nhà nước với số tiền trên 230 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

