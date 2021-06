Thêm 1 người ở Hà Tĩnh bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về COVID-19

Ngày 6/6, anh H.N.Đ (SN 1992, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) dùng facebook cá nhân đăng nội dung: “18 + TOANG”.

Ngay sau khi đăng tải, status trên đã nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận. Đến ngày 7/6, chủ tài khoản này gỡ bỏ bài viết.

Nhận được thông tin vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) triệu tập H.H.Đ lên làm việc. Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận: Do thấy tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, Đ. rất hoang mang, lo lắng nên đã đăng dòng trạng thái như vậy. Sau khi kiểm chứng được thông tin không đúng sự thật, ngày hôm sau Đ. gỡ bỏ bài viết.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với hành vi sai phạm của H.H.Đ.

Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh cũng lập biên bản, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị N.H.T (SN 1990, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News