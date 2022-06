"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân có được rời khỏi nơi cư trú?

Ngày 10/9, liên quan vụ ông Lê Tùng Vân (còn được gọi là "thầy ông nội") đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lên TPHCM làm căn cước công dân, Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn, có thể thực hiện lệnh tạm giam.

Nhiều người thắc mắc, hành vi của bị can Lê Tùng Vân có vi phạm hay không và vi phạm như thế nào?

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TPHCM (Ảnh: A.X.).

Luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép; có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội…

Trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội quản lý họ và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo luật sư Thanh, hiện, ông Lê Tùng Vân đang là bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú (hồ sơ thể hiện ông Vân sống tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trong trường hợp, bị can này muốn đi ra khỏi địa phận xã Hòa Khánh Tây thì phải trình báo với cơ quan điều tra và trình bày rõ nội dung đến nơi khác để làm gì, nếu được sự đồng ý thì mới được đi.

Việc bị can Lê Tùng Vân tự ý đi lên TPHCM làm căn cước công dân khi chưa được phép là vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan trước đó theo luật định.

Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc từ năm 2019 đã chỉ đạo bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official". Những tài khoản này đăng tải các video chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa (Long An), tổ chức phật giáo...

