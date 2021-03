Tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, tìm động lực mới cho phát triển

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 21 điểm cầu của các huyện, thành, thị trong tỉnh.





Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.





Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hội nghị cần phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, chỉ rõ những điểm hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Theo Bí thư Tỉnh ủy: Đây là diễn đàn tốt để trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu để các địa phương, các cấp, các ngành có thể học hỏi. Vì thế, trong thảo luận phải làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần phải điều chỉnh, bổ sung. Đặc biệt là tìm giải pháp tháo gỡ những rào cản, nút thắt liên quan đến các cấp, các ngành có hiệu quả nhất. Để từ đây vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid 19 vừa tìm ra động lực mới cho tăng trưởng, phát triển kinh tế cũng như thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo trong thực thi công vụ của các cấp, các ngành. Cùng với đó, quan tâm thảo luận tìm ra các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên. Đó là làm tốt hơn công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận….

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các tham luận tại hội nghị cũng đã nêu lên được những kinh nghiệm hay, cách làm mới. Điển hình như: Thành ủy Vinh với công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp; Huyện ủy Tân Kỳ với những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Thị ủy Thái Hòa với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh với công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Đảng ủy Công an tỉnh với 1 số nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, hội nghị cũng nhận định rõ nguyên nhân. Đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ở một số ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính hành chính một số nơi vẫn chưa nghiêm; tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện một số chủ trương lớn còn chậm, chưa gắn với cơ chế, nguồn lực để thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 gồm các đảng bộ: huyện Tân Kỳ, TP. Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Châu, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ để có được những kết quả vững chắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020. Nhấn mạnh: năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu cho từng năm và cả nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng kế thừa những kết quả đạt được và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã chỉ ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị. Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Trong đó, công tác tham mưu triển khai phải cơ bản hoàn thành ngay trong năm 2021, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu cho từng năm và cả nhiệm kỳ với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn; năng động, sáng tạo hơn; đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tập trung khai thác các động lực phát triển mới trong bối cảnh khó khăn; chăm lo phát triển nông nghiệp, làm trụ đỡ cho nền kinh tế; tạo mọi điều kiện cho các dự án hoàn thành, đi vào hoạt động theo kế hoạch, đóng góp cho tăng trưởng. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế - giáo dục, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý: Có giải pháp tốt phát triển kinh tế là chưa đủ mà các giải pháp đó phải gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội, gắn liền với bảo vệ môi trường, gắn liền với phòng chống dịch Covid 19. Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh: ngay sau hội nghị này, cần triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, để toàn tỉnh làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cho Đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020).

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020; tặng cờ cho Đảng bộ Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền(2016 - 2020) cùng Bằng khen và Cờ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An