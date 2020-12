Tháo dỡ, di dời “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh

Ngày 7.12, đại diện lãnh đạo phường Vinh Tân (TP. Vinh-Nghệ An) cho biết, cơ sở “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2, phường Vinh Tân đã đóng cửa, di dời.

“Nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh (Nghệ An) đã bị tháo dỡ, di dời. Ảnh: QĐ

“Sau khi báo Lao Động phản ánh, UBND phường, công an phường Vinh Tân, Quản lý thị trường Nghệ An vào cuộc, các hoạt động tham quan đã đình chỉ, và sau đó họ tháo dỡ “nhà máy” – lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Một cán bộ của Công ty Container Nghệ An cho biết phía Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand - chủ đầu tư “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh đã thông báo ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng thuê kho bãi, dỡ các thiết bị, phương tiện.

Vị trí trước đây là “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh (Nghệ An) đã bị tháo dỡ, di dời. Ảnh: QĐ

Trước đó, như Lao Động đã thông tin Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand có văn bản giới thiệu “tour 0 đồng”, mời người cao tuổi ở Nghệ An tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh và nhận quà. Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã có văn bản đồng ý và hoạt động nói trên đã được triển khai khá rầm rộ.

Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi tham gia “tour 0 đồng” nói trên đã bỏ tiền triệu mua sữa “Hồng sâm ngọc linh nhụy hoa nghệ tây saffron tảo đỏ” sau khi được người của Công ty chào mời, quảng bá sản phẩm có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe người già.

“Nhà máy” sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại Nghệ An trước đây có vẻ ngoài rất hoành tráng. Ảnh: Quang Đại

Sản phẩm “sữa Hồng sâm ngọc linh nhụy hoa nghệ tây saffron tảo đỏ” của Công ty này cũng có dấu hiệu quảng cáo không trung thực, “thổi phồng” về thành phần, tác dụng.

Nhận thấy đơn vị tổ chức “tour 0 đồng” có dấu hiệu núp bóng hoạt động tham quan, tặng quà để tổ chức bán hàng, nhiều địa phương tại Nghệ An-Hà Tĩnh đã đình chỉ hoạt động nói trên. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Theo điều tra của Lao Động, “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh thực chất là nhà kho cũ 850m2 được cải tạo lại, và bên trong chỉ là “mô hình”, chứ không có hoạt động sản xuất sữa.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động