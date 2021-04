Thanh niên tử vong trong phòng trọ, thi thể bị quấn dây điện

Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Sáng 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của anh Đặng Quỳnh N. (SN 1995, quê Đồng Tháp) tại một căn phòng trọ trên đường Bình Chuẩn 77 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Thông tin ban đầu, đêm 1/4, nhiều người sống trong dãy trọ trên thấy anh N. từ sáng đến tối không ra khỏi phòng, mọi người đến gọi cửa nhưng cũng không thấy người bên trong lên tiếng nên thông báo chủ trọ về sự việc trên.

Khi chủ trọ đến phá cửa vào trong kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh N. đã tử vong trong tình trạng quấn dây điện quanh người. Nhận tin báo, công an TP Thuận An đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm.

Người dân cùng xóm trọ cho biết, anh N. thuê phòng sống một mình, thời gian gần đây nạn nhân có những biểu hiện khác thường, không nói chuyện với ai.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

