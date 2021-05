Thanh niên nhập cảnh trái phép lây bệnh Covid-19 cho bạn gái là nữ nhân viên karaoke

Tối 24-5 Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Đào Duy Tùng (SN 1989, trú phường Hải Tân, TP Hải Dương) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại Khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Dương làm việc với Đào Duy Tùng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

Trước đó, Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào cuối tháng 3-2021, Đào Duy Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với anh họ là Đ.V.T (SN 1979, trú phường Nhị Châu, TP Hải Dương) đang làm việc tại Lào. Tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), cả hai tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 22-4, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-4, Tùng đến TP Hải Phòng và ở tại khách sạn Tường Vi 2 (số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) cùng bạn gái là N.T.T. (SN 2000, tạm trú tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương), là nhân viên quán karaoke New KTV, ở phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Ngày 26-4, Tùng thuê phòng tại khách sạn Blue Sea, ở 15 Trung Lực, quận Hải An, TP Hải Phòng. Đến đêm 29, rạng sáng ngày 30-4, Tùng có biểu hiện ho khan, rát cổ, bạn gái của Tùng đã đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước cho Tùng nhưng không thấy đỡ. Trong thời gian này, Tùng liên lạc với Tuấn thì được Tuấn cho biết ở khu trọ bên Viêng Chăn của Tuấn có khoảng 4-5 người đã bị mắc Covid-19.



Chiều 4-5, Tùng và N.T.T. bắt xe khách về TP Hải Dương, thuê phòng tại khách sạn Sun Hotel, ở Lô 31.1 Khu đô thị Thiên Phú, phường Tứ Minh, TP Hải Dương. Sáng 5-5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatex Hải Dương. Đến sáng 6-5, Tùng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 8-5, lực lượng chức năng xác định có 2 trường hợp F1 của Đào Duy Tùng cùng dương tính với SARS-CoV-2 là chị N.T.T (bạn gái Tùng) và chị P.P.Th (SN 1998). Cả hai cô gái này là nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Theo Công an TP Hải Dương, khi làm việc với cơ quan phòng chống dịch, Tùng khai báo quanh co, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết những người liên quan. Qua đó, cơ quan công an nhận định, hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội.



