Thanh niên huyện miền núi Nghệ An háo hức lên đường nhập ngũ

Để kịp thời động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, những ngày này, không chỉ các địa phương mà Ban CHQS huyện cũng đã có những hoạt động thiết thực như thăm hỏi các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để họ yên tâm góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công tác gặp mặt động viên các gia đình có thanh niên nhập ngũ được các xã duy trì thường xuyên.

Trước giờ tiễn những người con ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự, các cấp, ngành tại địa phương, đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, động viên, tặng quà thanh niên, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trước khi bươc vào quân ngũ .

Đồng chí Trần Đăng Huy - Bí thư đảng ủy xã Nghĩa Mai cho biết: “Xã Nghĩa Mai năm nay có 11 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Để kịp thời động viên thanh niên này, chúng tôi đã giao các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ”.

Tổ công tác Ban CHQS huyện tổ chức thăm hỏi các gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm gia đình các tân binh, chúng tôi thấy không khí vui tươi, phấn khởi hiện hữu trên từng nếp nhà nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt thanh niên cho thấy các tân binh đã sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, để phấn đấu rèn luyện, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Tân binh Lê Trung Dũng, ở làng Bái xã Nghĩa Mai chia sẻ: “Từ nhỏ em đã mơ ước được vào môi trường quân đội nên sau khi hoàn thành chương trình THPT, bản thân đã đăng ký và trúng tuyển. Ý thức được nghĩa vụ của một nam thanh niên, nên bản thân hứa sẽ cố gắng rèn luyện tốt”.

Hướng dẫn các tân binh cách sử dụng quân trang.

Xã Nghĩa Thành tổ chức trao quà cho các tân binh trước ngày nhập ngũ.

Chàng trai 20 tuổi Nguyễn Việt Đức ở xóm Tân Liên, xã Nghĩa Thành không giấu nổi cảm xúc khi có tên trong danh sách thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt này. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Đức đã ý thức được quân đội là môi trường giáo dục, rèn luyện tốt để em trưởng thành hơn. Vì vậy, những ngày này, Đức đang tích cực cùng với gia đình cố gắng hoàn thành những công việc quen thuộc hàng ngày để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. “Hoàn cảnh của gia đình khó khăn, nhưng khi có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh em bạn bè gia đình động viên khiến bản thân yên tâm lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Nguyễn Việt Đức chia sẻ thêm.

Các thanh nhiên cố gắng hoàn thành các phần việc giúp đỡ gia đình trước ngày nhập ngũ.



Trong đợt này, huyện Nghĩa Đàn có trên 140 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu; Lữ pháo binh 16 Quân khu; Bộ đội biên phòng Nghệ An; Trung đoàn 764 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An. Một trong những công tác được các hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện quan tâm là “3 gặp, 4 biết”. Hiện, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương.

Thiếu tá Phạm Huy Thông - Chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị BCHQS huyện Nghĩa Đàn thông tin thêm: “Chúng tôi phân công từng thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cùng với xã trong việc nắm tình hình địa bàn, chỉ đạo các Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác quản quân. Các địa phương hiện đã hoàn thành khâu phát lệnh và sẵn sàng cho ngày giao quân”.

Đại diện UBND xã Nghĩa Mai trao quà động viên tân binh trước ngày nhập ngũ.



Ngày 28/2 tới, các tân binh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với quê hương, đất nước. Không khí chuẩn bị cho ngày hội giao quân tại các địa phương đang diễn ra khẩn trương. Tin rằng, tấm lòng, tình cảm ấm áp của gia đình, của các ban, ngành, đoàn thể hậu phương, với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật đơn vị quân đội, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, đem hết tài năng, trí tuệ để cống hiến; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An