Thanh Hóa: Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà

UBND xã Thuần Lộc xác nhận sự việc có 2 bố con tử vong

Người dân gần nhà nạn nhân cho biết mấy ngày nay không thấy ông Hoàng Đình Đ. (SN 1958) ở thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc đi lại như mọi khi, chuyện đã gây tò mò cho nhiều người dân.

Tối 2/12/2021, nhiều người dân linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã phá cửa ngoài và nhìn vào trong nhà thì phát hiện ông Đ. đang nằm bất động trên giường, bên cạnh gần đó là người con của ông Đ.

Công an huyện Hậu Lộc sau đó đã xuống hiện trường khám nghiệm thử thi, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 bố con ông Đ.

Chính quyền địa phương cho biết, theo thông báo ban đầu ông Đ. tử vong là do khả năng uống rượu nhiều rồi bị cảm lạnh, còn người con ông là Hoàng Đình D. (SN 2000) bị liệt toàn thân tử vong do chết đói, thi thể ông Đ. và người con đã bốc mùi do chết nhiều ngày.

UBND xã Thuần Lộc thông tin thêm, ông Đ. hay uống rượu vì hoàn cảnh éo le, lấy người vợ đầu được người con nhưng không ở cùng ông. Ông Đ. lấy vợ 2 và sinh được người con bị liệt toàn thân, người vợ thứ 2 cũng bỏ ông ra đi.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với người thân đã tổ chức lo hậu sự và an tang theo phong tục địa phương.

Tác giả: Trịnh Tuyên

Nguồn tin: giadinhonline.vn