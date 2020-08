"Thánh ăn chực" Trường Con cùng người tình lĩnh án

Ngoài ra còn có bị cáo Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984, trú TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị xét xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước khi được xác định có liên quan trong vụ ma túy này, nick name Trường Con bắt đầu có tiếng trên cộng đồng mạng Facebook vào cuối năm 2018. Ở những lần xuất hiện này, Trường Con thường livestream cảnh ăn chơi ở vũ trường, quán bar, khoe tiền và khoe cách tiêu tiền của “dân chơi”. Tuy nhiên, chỉ đến khi được cộng đồng mạng phong “thánh ăn chực” thì cái tên Trường Con mới thực sự nổi đình nổi đám trên thế giới ảo.

Biệt danh “thánh ăn chực” bắt nguồn từ việc Trường Con từng mời hơn chục bạn bè, “anh em xã hội” đến quán ăn liên hoan gặp mặt hoành tráng. Tuy nhiên, khi tính tiền thì Trường nói rằng mình quên mang tiền và nhờ anh em trả hộ. Kể từ đó, Trường Con bị “anh em xã hội” đặt cho biệt danh là “thánh ăn chực”. Mặc dù sau đó Trường Con đã lên tiếng giải thích, song biệt danh không mấy hay ho này đã bám theo hắn ta suốt một thời gian dài.

Để “lấy số” trong giới cộng đồng mạng, Trường không ngại những trận đấu khẩu, dọa dẫm nhau với các giang hồ mạng khác nổi như cồn thời điểm đó. Đáng chú ý, Trường Con từng livestream khuyên giới trẻ nên tu chí làm ăn, kiếm đồng tiền chân chính từ mồ hôi công sức của mình và “không dính dáng đến ma túy”.

Về đời sống cá nhân, do từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân nên trong nhiều bài viết trên Facebook, Trường luôn mơ về một mái ấm gia đình và gọi đó là “mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to”. Bởi vậy, khi gặp Nguyễn Thị Phượng - người đàn bà đã lỡ một lần đò, 2 lần đi tù vì liên quan đến ma túy thì Trường nhận ra đây thực sự là "người con gái" của cuộc đời mình. Trịnh Xuân Trường còn lên Facebook cá nhân tuyên bố “anh không cao sang nhưng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc”.

Cũng vì mối tình với người đàn bà ít hơn 2 tuổi, Trường bỏ quê, vào TP Vinh (Nghệ An) thuê một phòng trọ chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Phượng. Quá trình chung sống với người tình, dù không có công việc ổn định nhưng Trường vẫn liên tục khoe khoang trên mạng cuộc sống giàu có.

Tối 2/1/2020, Phượng nhận được điện thoại của một người tên Hùng giới thiệu có người bạn bán 1kg ma túy đá giá 280 triệu đồng. Với ý định mua về bán lại kiếm lời nên Phượng đồng ý mua và rủ Trường đi cầm cố ô tô được 350 triệu đồng để lấy vốn. Sau đó, cả hai thuê một chiếc ô tô khác và nhờ em rể của Phượng là Phạm Lý Vũ Duy cầm lái.

Bị cáo Trịnh Xuân Trường (áo đen) hầu tòa cùng nhân tình.

Trước khi đi, Phượng và Trường không cho Duy biết là đi buôn ma túy mà chỉ nhờ đi công việc. Được chị nhờ nên Duy không từ chối. Sau đó Duy điều khiển xe chở Phượng và Trường lên huyện Tương Dương (Nghệ An) gặp Hùng để nhận “hàng”. Quá trình mua bán ma túy được Hùng và Phượng thực hiện nhanh gọn trong khu rừng hun hút. Sau khi nhận được ma túy, Phượng lên xe ô tô bảo Duy điều khiển về Vinh.

Đến khoảng 3h30 ngày 3/1, khi chiếc xe ô tô di chuyển đến địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông thì bị tổ công tác Công an huyện Tương Dương ra tín hiệu dừng xe. Lo sợ bị bắt nên Phượng liên tục thúc giục Duy lái xe bỏ chạy.

Duy tăng ga, điều khiển xe đâm vào thân xe của Công an huyện Tương Dương đang chốt chặn phía trước rồi lùi xe đâm vào xe ô tô khác của công an chốt chặn phía sau. Cùng thời điểm đó, Phượng vứt ma túy ra khỏi xe hòng phi tang.

Trước sự bất hợp tác của các đối tượng, công an Nghệ An đã nổ súng chỉ thiên và bắn thủng cả 4 lốp xe nhưng Duy tiếp tục lái xe bỏ chạy. Được khoảng 700m, xe không thể chạy được nữa, cả 3 đạp cửa nhảy vào rừng hòng thoát thân nhưng bị công an ập đến, khống chế, bắt giữ. Tang vật là hơn 979 gam ma túy.

Nguyễn Thị Phượng bị truy tố xét xử với vai trò chủ mưu, Trịnh Xuân Trường vai trò giúp sức tích cực trong vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Lý Vũ Duy bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Phượng kể khổ hoàn cảnh khó khăn, xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trịnh Xuân Trường ngoài xin HĐXX giảm án cho mình còn xin tòa xem xét giảm án cho nhân tình. Còn bị cáo Duy khai không có ý chống người thi hành công vụ. Bị cáo lao xe vào công an vì bị Phượng thúc giục và sợ liên lụy đến bản thân và xin được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng tù chung thân, Trịnh Xuân Trường 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Phạm Lý Vũ Duy 2 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

