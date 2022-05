"Thần tốc" truy bắt tên cướp ngân hàng

Theo hình ảnh từ camera an ninh của Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, địa chỉ số 72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, vào thời điểm 15h ngày 11/5, xuất hiện một người đàn ông mặc 1 bộ quần áo màu tối chống nắng, khẩu trang che gần kín khuôn mặt đẩy cửa kính bước vào.

Bất ngờ gã đàn ông rút trong túi xách mang theo ra một khẩu súng bắn đạn hoa cải, dài khoảng hơn nửa mét, lên đạn lách cách uy hiếp nhân viên ngân hàng. Đối tượng chĩa súng vào từng nhân viên và hò hét yêu cầu đút tiền vào túi xách cho hắn.

Các nhân viên ngân hàng đều hoảng loạn chui hết xuống gầm bàn. Lúc này một nhân viên nhanh trí nhấn chuông báo động khiến tên cướp giật mình vọt ra ngoài nhưng thấy chưa có lực lượng chức năng nào đến hỗ trợ thì lại quay vào. Tuy nhiên, nhận thấy nguy cơ bị phát hiện vì còi báo động đã hú liên tục nên đối tượng đã bỏ ra ngoài và biến mất.

Đối tượng dùng súng khống chế khiến nhân viên ngân hàng sợ hãi phải chui xuống gầm bàn.

Nhận được tin báo về vụ cướp ngân hàng, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các quận lân cận truy tìm đối tượng. Đồng thời, Công an TP Hải Phòng xác định đây đối tượng là nguy hiểm, trong tay có vũ khí nóng, rất có thể sẽ đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân.

Lực lượng Công an có mặt truy bắt đối tượng gây án.

Tiến hành sàng lọc khẩn trương hàng trăm đối tượng trên địa bàn, đến 19h20 cùng ngày, tức là sau hơn 4 tiếng xảy ra vụ việc, Công an quận Ngô Quyền đã xác định và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc là Đào Anh Tuấn (tức Tuấn "trọc", SN 1973) ngay tại nhà riêng ở số 43/275 Lê Lợi, quận Ngô Quyền.

Tang vật thu giữ 1 túi xách trong có 1 khẩu súng hoa cải cùng 5 viên đạn (1 viên trong nòng súng và 4 viên trong túi xách) cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật sau 4 giờ gây án.

Tại cơ quan Công an, Đào Anh Tuấn khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng thiếu nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Theo đó, Tuấn chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, gồm: 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giày thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh.

Đến khoảng 14h45 ngày 11/5, Tuấn mang theo túi xách và nhờ người hàng xóm chở đến Cung văn hóa Việt Tiệp. Khi người hàng xóm quay về, Tuấn tìm chỗ khuất thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng bộ quần áo chống nắng đã chuẩn bị trước đó, đeo kính râm, rồi đi bộ sang Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank số 72 Lạch Tray để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quán trình bỏ trốn, Tuấn chạy bộ vào ngõ 72 Lạch Tray, xộc vào một nhà xưởng đe dọa người bảo vệ để lấy xe máy nhưng không được, hắn tiếp tục bỏ chạy và đi nhờ được xe của 1 người quen.

Đến đường Dư Hàng Kênh, khi thấy an toàn, Tuấn xuống xe rồi đi bộ vào con ngõ và thay lại quần áo ban đầu để tránh bị phát hiện. Sau đó Tuấn gọi điện cho người hàng xóm lúc trước chở đi quay lại đón mình về nhà. Đến 19h45 cùng ngày, khi Tuấn đang ngồi bấm chơi điện thoại và chờ ăn cơm cùng vợ con thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngô Quyền xác định, Đào Anh Tuấn có dấu hiệu của hành vi phạm tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghi nhận thành tích của Công an TP Hải Phòng nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã thay mặt lãnh đạo thành phố đến chúc mừng và biểu dương. Quá trình phá án nhanh chóng, kịp thời, của lực lượng Công an đã góp phần tạo niềm tin cho nhân dân. Lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương thành tích của Công an TP Hải Phòng. Lãnh đạo TP Hải Phòng mong muốn lực lượng Công an tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung triển khai các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo ANTT để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra SEA Games 31 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân