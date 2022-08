Thăm hỏi, động viên 03 gia đình có cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

Ngay khi biết tin, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã cử đoàn công tác do đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu cùng với một số phòng chức năng Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc là cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân

Thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Thượng úy Đỗ Đức Việt

Thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình. Đồng chí bày tỏ sự xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm của 03 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh sau khi đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 08 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả, được Nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình cứu người của các anh để cho chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội với mong muốn gia đình các đồng chí sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An