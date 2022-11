Tham gia đường dây việc nhẹ lương cao, phóng viên bị đe dọa

Cảnh giác với lời mời chào "việc nhẹ lương cao" Thời gian vừa qua, báo chí đã phản ánh nhiều trường hợp người dân bị lừa mất số tiền lớn khi tham gia vào các nhóm “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Thủ đoạn của nhóm này là mời chào các thành viên đăng kí tham gia, lập tài khoản và thực hiện các lệnh theo hướng dẫn gồm nộp tiền, thao tác và nhận tiền gốc và hoa hồng. Sau khi cho người chơi hưởng một số lợi nhuận, đến khi người chơi nộp vào khoản tiền lớn thì tài khoản bị khóa, không thể liên lạc được với người tổ chức. Vào cuối tháng 10.2022, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận trường hợp đàn ông tên C, trú huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) bị chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng vì bị lừa khi tham gia cộng tác viên “chốt đơn” online.