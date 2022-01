Tên trộm thích mua vàng tặng người tình

Ngày 14/1, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao Cao Quí Đăng (SN 1977, ngụ Gò Vấp) cho Công an quận Gò Vấp điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài Đăng ra, Đội 3 còn bàn giao Trương Mộng Uyên (SN 1982, ngụ Gò Vấp, vợ Đăng) và 3 đối tượng cho Công an quận Gò Vấp để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đăng là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm tại các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh…từng 5 lần xộ khám. Ra tù, lúc đầu Đăng làm nghề cửa sắt, sau đó “ngựa quen đường cũ” nên thường xuyên điều khiển xe máy dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp, tìm nhà trong hẻm không người trông coi đột nhập trộm tài sản.

Đăng, Uyên và hình ảnh đột nhập nhà trọ trộm tài sản lấy tiền mua vàng tặng người tình.

Đăng không phá khóa cửa mà dùng một loại hóa chất đổ vào khóa, chốt cửa để sắt tự hoen rỉ nhanh và bẻ cửa đột nhập vào nhà. Với chiêu thức này Đăng đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm trong thời gian qua.

Gần đây nhất, trưa 6/1, Đăng đột nhập vào căn nhà trọ trong hẻm đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp, chế hóa chất, bẻ cửa trộm một số tài sản trị giá khoảng 35 triệu đồng. Chưa dừng lại, Đăng tiếp tục đột nhập căn phòng trọ kế bên lấy trộm tiền, nữ trang trị giá khoảng 15 triệu của chị N.T.N (SN 1994).

Khi Đăng đang chuẩn bị thoát ra ngoài thì người nhà chị N phát hiện, Đăng đánh trống lãng rồi nhanh chóng lên xe đề máy bỏ chạy. Người nhà chị N đã đem đoạn camera trong nhà đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo. Tiếp nhận thông tin, các tổ trinh sát đã lần theo dấu vết, nhân dạng của Đăng. Ngày 11/1, các tổ trinh sát đã bắt được Đăng khi đang sống cùng Uyên tại căn phòng trọ trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp.

Tại cơ quan điều tra Đăng khai, sau khi thực hiện 2 vụ trộm, lấy được tài sản gồm vàng, laptop, tiền mặt, Đăng đem 1 chiếc laptop cấn nợ 5 triệu cho người cháu, tài sản còn lại Đăng đem bán rồi đi mua 2 chỉ vàng tặng cho Uyên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân