Tên trộm kỳ lạ âm thầm trả lại tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Camera ghi lại hình ảnh kẻ trộm đột nhập Trung tâm y tế TP Thuận An (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 5/5, Công an TP Dĩ An, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trung tâm y tế hai địa phương này.

Trước đó, ngày 25/4 và 30/4, tại Trung tâm y tế TP Dĩ An và Thuận An bị "đạo chích" đột nhập phòng chụp X-quang, tháo lấy tấm nhận ảnh X-quang.

Trích xuất camera cho thấy, khoảng 12h34 trưa 25/4, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen xuất hiện, sau đó lẻn vào phòng chụp X-quang.

Khoảng 5 phút sau, người này rời đi với tấm nhận ảnh X-quang trên tay.

Đến trưa 30/4, một vụ trộm với thủ đoạn tương tự cũng xảy ra tại Trung tâm y tế TP Thuận An.

Vào cuộc điều tra, công an xác định kẻ trộm hiểu biết về lĩnh vực y tế nên biết cách tháo lắp máy X-quang và biết đâu là bộ phận quan trọng, đắt tiền.

Người đàn ông cầm tấm nhận ảnh trong máy chụp X-quang rời đi (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 4/5, khi công an đang điều tra, truy bắt "đạo chích" thì bất ngờ các trung tâm y tế được trả lại thiết bị mất trộm.

Cụ thể, tại Trung tâm y tế TP Dĩ An, nhân viên y tế quét dọn đã phát hiện tấm nhận ảnh X-quang được ai đó để trước cổng.

Phía Trung tâm y tế TP Thuận An được tài xế xe ôm giao hàng, khi bảo vệ mở ra kiểm tra thì thấy tấm nhận ảnh X-quang gói bên trong.

