Tạt xăng bật lửa đốt nhà chị họ

Ngày 23/3, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang truy xét nghi can P.Đ.N (SN 1977, ngụ hẻm 30, đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh) để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Đối tượng tiếp cận nhà bà T. tạt xăng lên cửa.

Ngày 23/3, bà H.T.K.T (SN 1973, chủ căn nhà trong hẻm 30, đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh) vẫn chưa hoàng hồn sau khi bị người em họ tạt xăng châm lửa đốt nhà. Theo bà T, khoảng 13h10’ ngày 22/3, khi vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng động mạnh trước cửa nên nhìn ra kiểm tra. Lúc này bà T thấy N đang đứng trước cửa bật hộp quẹt và ném vào cửa nhà. Ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ khu vực cửa khiến nhiều vật dụng bị cháy, camera nhà bà T bị hư hỏng.

Sau khi châm lửa đốt, đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Đám cháy bùng phát mạnh ngay trước cửa ra vào, là lối thoát hiểm duy nhất của căn nhà khiến vợ chồng bà T hoảng hốt kêu cứu. Lúc này người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã đem bình chữa cháy mini ra dập tắt đám cháy, mở cửa đưa vợ chồng bà T ra ngoài. Bà T đã gọi điện trình báo vụ việc với Công an phường 22, quận Bình Thạnh.

Người dân đã kịp thời dùng bình chữa cháy dập lửa, giải cứu gia đình bà T ra ngoài.

Công an phường thu giữ tại hiện trường một bình nhựa loại 2 lít nồng nặc mùi xăng, 2 chiếc hộp quẹt gas. Kiểm tra dữ liệu camera, Công an phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện N điều khiển xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà T. N mở nắp tạt vào cửa nhà sau đó dùng hộp quẹt gas châm lửa. Do tay bị ướt nên N bật quẹt nhiều lần mới cháy và ném lửa vào nhà bà T.

Bước đầu được biết N là em họ của bà T sống cách nhà bà T vài căn nhà. Cách đây vài tháng N từng đe dọa sẽ châm lửa đốt nhà bà T. Bà T cho hay, giữa bà T và N không xảy ra mâu thuẫn gì, không hiểu vì sao N lại gây ra vụ việc trên.

Công an quận Bình Thạnh đang truy xét nghi can N để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân