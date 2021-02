Tập trung triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đánh giá chung, các cấp, ngành trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm tổ chức vui Xuân, đón Tết cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; không có hộ thiếu đói trong dịp Tết. Nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng kinh phí thực hiện quà Tết cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa hơn 144 tỷ đồng. Giá cả hàng hóa tết ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hoá thiết yếu cho nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại cuộc họp.

Nghệ An cũng đã tập trung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhất là việc theo dõi, kiểm soát, cách ly người từ địa phương khác và người nước ngoài đến địa bàn Nghệ An trong dịp Tết. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, bị thương 3 người (so với cùng kỳ giảm 3 vụ, 3 người bị thương; tăng 2 người chết).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng tình với nhận định: Tết Tân Sửu 2021 là Tết yên bình, đầm ấm. Cùng với sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những thành tựu về kinh tế, xã hội trong năm 2020…tinh thần nhân dân đón Xuân mới đều phấn khởi.

Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận: công tác chuẩn bị để nhân dân vui Tết, đón Xuân được tiến hành rất chu đáo. Chính vì vậy, các vấn đề từ giao thông, điện, hàng hóa phục vụ đều đảm bảo. Nhất là công tác an sinh xã hội đã được thực hiện rất kịp thời, hiệu quả, tạo dư luận xã hội tốt. Nhiều lực lượng ứng trực xuyên Tết cũng đã thực hiện rất tốt trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu các đơn vị phải tập trung triển khai công việc ngay sau Tết; Đồng thời nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, nông nghiệp vẫn phải là trụ đỡ cho nền kinh tế, vì vậy, cần tập trung hoàn thành diện tích các loại cây trồng, kế hoạch sản xuất vật nuôi. Do tình hình sản xuất dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành liên quan rà soát lại các chính sách thuế để có giải pháp tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị, việc cần phải làm trước mắt là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh; phải luôn đề cao cảnh giác, ý thức tự giác, đề phòng của người dân và trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch./.

