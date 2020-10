Tập đoàn Cienco4 chuyển nhượng dự án "lúa non" cho đối tác

Dự án Khu đô thị Long Sơn, TX Thái Hòa (Nghệ An).

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Cienco4 cho biết: Mới đây, Tập đoàn Cienco4 đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Long Sơn 2, một phần Long Sơn 4 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh. Việc Cienco4 chuyển nhượng dự án không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án và bảo đảm quyền lợi của khách hàng và nhà đầu tư.

Theo đó, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Long Sơn 2 và một phần Khu đô thị Long Sơn 4 tại Quyết định số 3441/QĐ-UBND, 3442/QĐ-UBND ngày 5/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An, do Công ty Cổ phần tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư cho nhà đầu tư mới.

Quyết định chuyển nhượng dự án.

Cụ thể, Tập đoàn Cienco4 sẽ thực hiện chuyển nhượng "lúa non" - toàn bộ dự án Khu đô thị Long Sơn 2 và một phần Khu đô thị Long Sơn 4 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho 1 đối tác khác là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh, có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An).

Trong đó, Khu đô thị Long Sơn 2 có tổng diện tích đất quy hoạch 23.821m2, bao gồm: đất chia lô là 15.24m2 (110 lô nhà liền kề), đất hội quán 504m2, đất giao thông đối nội 8.293m2.

Phối cảnh tổng thể Khu dự án Long Sơn 2, thị xã Thái Hòa.

Khu đô thị Long Sơn 4 có tổng diện tích 56.874m2, trong đó diện tích đất xây dựng 27.420m2, đất dịch vụ thương mại 3.133m2… gồm 116 lô liền kề, 54 lô song lập và 24 lô biệt thự.

Liên quan đến dự án này, trước đó, vào ngày 9/9, UBND TX Thái Hòa đã có văn bản về việc “thực hiện các quy định về điều kiện được huy động vốn, mua bán, kinh doanh BĐS” tại khu đô thị này.

Văn bản của UBND TX Thái Hòa về việc “thực hiện các quy định về điều kiện được huy động vốn, mua bán, kinh doanh BĐS” tại khu đô thị Long Sơn.

Theo đó, UBND TX Thái Hòa yêu cầu Tập đoàn Cienco4 thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu đô thị Long Sơn. Chỉ được ký hợp đồng huy động vốn mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi được Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán…..

Được biết, Dự án Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 6/9/2017, bao gồm các Khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3 và Long Sơn 4. Tổng diện tích của toàn bộ 4 khu dự án là 28ha.

Toàn bộ diện tích đất thuộc các khu dự án đô thị này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng Cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu, thuộc Thị xã Thái Hòa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), theo Quyết đinh số 3668/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định giao đất và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị thuộc phường Long Sơn, Cienco4 đã tiến hành xây dựng hạ tầng để triển khai dự án.

