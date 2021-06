Tang thương cảnh 4 quan tài chôn cạnh nhau trong vụ cháy phòng trà 6 người tử vong

Ông Sơn ngã quỵ giữa quan tài con và cháu khiến mọi người không cầm được nước mắt xót thương.

Chiều 15/6, sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 4 nạn nhân trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984; chủ phòng trà Fill số 146, Đinh Công Tráng, TP. Vinh) để người nhà đưa về quê mai táng. Trước khi về, người thân đưa 4 thi thể ghé qua hiện trường vụ cháy làm lễ.

Sau đó, 3 chiếc xe chở 4 thi thể thành viên gia đình anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984) về đến quê nhà ở xóm Mỹ Hòa, xã Thanh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An). Từ chiều, người thân, hàng xóm láng giềng đã tập trung đến nhà các nạn nhân để lo thủ tục chuẩn bị việc mai táng.

Chiều 15/6, xe đưa 4 thi thể trong gia đình anh H. trở lại hiện trường vụ cháy phòng trà trước khi đưa về quê mai táng.

Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm, ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1963; bố anh H.) và bà Nguyễn Thị Lan ngồi khuỵu giữa nền nhà. Nghe tin xe cứu thương đưa thi thể 2 con và cháu về đến nơi, ông Sơn, bà Lan gào khóc nức nở.

Ông Hoàng, hàng xóm sống gần nhà nạn nhân buồn rầu chia sẻ: "Vợ chồng chú H. hiền lành, chịu khó làm ăn lắm. Sáng sớm chúng tôi nghe tin quán phòng trà dưới thành phố cháy khiến cả gia đình chú ấy thiệt mạng mà không tin nổi được. Đau đớn...".

Ông Sơn ngã khuỵu giữa nền nhà từ lúc nghe tin gia đình con trai thiệt mạng trong vụ cháy.

Được biết, gia đình ông Sơn có 4 người con, anh H. là thứ 2. Là người chịu khó lại có năng khiếu nên anh H. theo học âm nhạc rồi trở về địa phương kinh doanh phòng trà âm nhạc.

Trước đây, anh H. mở một quán cafe nghe nhạc trên địa bàn huyện Thanh Chương. 3 năm trước, anh vay ít tiền rồi đưa vợ con xuống thành phố Vinh lập nghiệp.

Bà Lan khóc ngất trước nỗi đau đớn khi mất đi 4 người con và cháu. Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đến hỏi thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trước đây anh H. từng thuê mở một phòng trà ở trên địa bàn thành phố Vinh rồi chuyển về thuê tại số 146 Đinh Công Tráng để mở phòng trà Fill. Ngoài mở phòng trà ca nhạc, anh H. cũng làm thêm nghề buôn bán loa đài, chạy sự kiện cho thuê loa đài, thiết bị nghe nhạc.

Nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn nên phòng trà và việc kinh doanh loa đài của anh H. tiến triển tốt. Nhưng nào ngờ khi sự nghiệp đang lên cao thì cả gia đình anh lại gặp tai họa khủng khiếp.

Bàn thờ lập vội với 4 di ảnh.

Rạng sáng 15/6, nghe tin báo phòng trà con mình bị cháy ở thành phố Vinh, vợ chồng ông Sơn vẫn nuôi hy vọng con, cháu kịp thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng lên. Thế nhưng niềm hy vọng đã vụt tắt khi cảnh sát tìm thấy thi thể cả 4 người đang nằm trong phòng ngủ.

"Vợ thằng H. đang mang thai đứa thứ 3. Mấy hôm trước vợ chồng nó tính cho các cháu về chơi với ông bà, nhưng vì có dịch nên đã nán lại không về. Nào ngờ...", ông Sơn nói đoạn rồi khóc nghẹn.

Nhiều người đến thắp hương thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân H.

Chiều muộn 15/6, người thân cùng chính quyền địa phương đã tiễn đưa 4 nạn nhân về nơi an nghỉ tại nghĩa trang trên địa bàn xã Thanh Lâm. Giây phút chuẩn bị hạ các quan tài xuống huyệt mộ, ông Sơn ngã quỵ giữa quan tài con và cháu.

Đứng xung quanh, người dân không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người đầu bạc phải tiễn người tóc xanh này.

Xe tang đưa các nạn nhân ra an táng tại nghĩa trang.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng 15/6 tại phòng trà Fill (Số 146, Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An), cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và xác định 6 nạn nhân tử vong do ngạt khí trước khi bị tác động bởi lửa.

Trong đó, 4 thành viên của gia đình anh H. nằm tử vong trong giường ngủ. 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977, trú khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh) tử vong trong nhà vệ sinh tầng 3 căn nhà.

Cảnh tượng 4 quan tài chôn cạnh nhau khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị