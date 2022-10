Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Chương trình

Mặc dù thời gian qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiểm giảm trên cả 03 tiêu chí, song tình hình an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng đầu năm 2022 có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 03 người, bị thương 04 người, hư hỏng 03 xe ô tô, 01 xe mô tô, 01 phương tiện khác. So với 9 tháng đầu năm 2021 tăng 04 vụ, tăng 01 người chết và tăng 04 người bị thương. Đây là một dấu hiệu đáng báo động đối với lực lượng quản lý Nhà nước về trật tự ATGT đường sắt, cũng như tất cả những người tham gia giao thông.

Đại diện Ban ATGT tỉnh tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Ban ATGT tỉnh tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ATGT đường sắt, đó là: tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt; vi phạm Luật đường sắt, ném đất đá lên tàu; đi qua đường ngang giao cắt với đường sắt thiếu chú ý quan sát, chủ quan, cố ý vượt đường sắt khi có tín hiệu báo hiệu tàu đang đến…

Ông Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh phát biểu tại Chương trình

Để góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành và xây dựng môi trường Văn hóa giao thông an toàn và kỷ cương, trong đó có an toàn giao thông đường sắt, theo ông Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh đề nghị các cấp, các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt được Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh chỉ đạo.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng tập trung giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; đóng và thu hẹp các lối đi tự mở; xây dựng đường gom. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường sắt cho nhân dân sinh sống dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam…

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT

Đối với người tham gia giao thông và nhân dân sinh sống dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam, mỗi người hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của bản thân và tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè, gia đình, người thân với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”; tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi đi qua đường ngang; không sử dụng lối đi tự mở; không lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt; không ném đất, đá lên tàu đang chạy… Nhất là các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên hãy là tấm gương tiên phong trong việc tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường sắt; xây dựng Văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh Phạm Thị Quỳnh Anh – Đoàn xã Diễn Kỷ tham gia thi thuyết trình về chủ đề “Giữ gìn an toàn giao thông đường sắt”

Chương trình tuyên truyền “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt” là một trong những hoạt động được Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trong “ Tháng cao điểm an toàn giao thông”.

Chương trình tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú truyền tải sinh động các kiến thức về pháp luật ATGT giúp người dân dễ tiếp nhận

Chương trình diễn ra với các nội dung: Trình diễn tiểu phẩm về ATGT đường sắt; thi thuyết trình với chủ đề “Giữ gìn ATGT đường sắt”; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về giao thông đường sắt đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường sắt một cách thiết thực, hiệu quả đến nhân dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn