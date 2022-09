Tân hoa hậu, á hậu Hong Kong bị tẩy chay sau một đêm đăng quang

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 tạo nhiều tranh cãi.

Sau gần 3 tháng, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đi đến vòng chung kết. Đêm thi cuối cùng diễn ra tối 25/9. 19 thí sinh tham gia tranh tài trong đêm thi quan trọng. Kết quả chung cuộc, Lâm Ngọc Vị giành vương miện. Á hậu 1 và 2 lần lượt được trao cho Hứa Tử Huyên và Lương Siêu Di.

Chiến thắng của 3 người đẹp tạo ra một số ý kiến, đặc biệt là tân hoa hậu gặp sóng gió ngay sau khoảnh khắc đội vương miện.

Hoa hậu bị phản đối

Sau nhiều vòng thi, Lâm Ngọc Vị được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2022. Cô 27 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,76 m và kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm.

Song điều này cũng không giúp Lâm Ngọc Vị thoát khỏi chỉ trích của dư luận. Ngay sau khi đăng quang, Lâm Ngọc Vị bị ghét bỏ và tẩy chay. Theo khán giả, chiến thắng của Ngọc Vị không thuyết phục. Ngay cả Á hậu 1 Hứa Tử Huyên cũng bĩu môi, tỏ vẻ không vui khi nhìn Lâm Ngọc Vị đội vương miện.

Lâm Ngọc Vị bị công kích nhan sắc, tuổi tác và gia thế sau khi đăng quang. Ảnh: Sina.

Lâm Ngọc Vị là thí sinh được quan tâm ngay khi cuộc thi bắt đầu. Cô được chú ý nhờ là con gái của tài tử Lâm Tuấn Hiền. Ngoài lợi thế xuất thân danh giá, Lâm Ngọc Vị không có phần thể hiện thuyết phục trong suốt hành trình của Hoa hậu Hong Kong 2022.

Ngay từ những vòng đầu, Lâm Ngọc Vị đã khá mờ nhạt trong dàn thí sinh. Xuất hiện tại các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi hay hình ảnh đời thường, cô cũng được khán giả đánh giá mờ nhạt, phong cách thời trang có phần già dặn. Trước đêm chung kết, khán giả dự đoán Lâm Ngọc Vị vào top 10, cao nhất là top 5. Theo họ, đây là kết quả hợp lý nhất với cô.

Người đẹp bị đánh giá thấp về nhan sắc và tuổi tác. Cô bị chê tuổi cao, gương mặt già dặn. Khi đứng cạnh hai á hậu, Lâm Ngọc Vị lộ vẻ ngoài kém trẻ trung và tươi tắn. Nhiều ý kiến cho rằng tân hoa hậu không có ngoại hình nổi bật, đường nét khuôn mặt chỉ ở mức trung bình.

Biểu cảm cứng đờ, khó bộc lộ cảm xúc của Lâm Ngọc Vị trong thời khắc đăng quang khiến công chúng nghi ngờ cô từng "đụng chạm dao kéo" để cải thiện nhan sắc.

Ngoài ra, Lâm Ngọc Vị bị chê vóc dáng kém săn chắc. Theo On, cô là thí sinh có thể trọng nặng nhất Hoa hậu Hong Kong 2022 ở vòng sơ tuyển, với số cân 58 kg. Theo Lâm Ngọc Vị, cô phải cam kết với Lạc Di Linh - Giám đốc nhân sự TVB - giảm thành công 10 kg mới được bước vào chung kết.

Bên cạnh đó, Lâm Ngọc Vị từng gây tranh cãi khi thoải mái chia sẻ về kinh nghiệm "quan hệ tình dục", "kéo dài cuộc vui" trên show giải trí. Lâm Ngọc Vị cũng thừa nhận cô từng có 5 người tình.

Với nhan sắc, tài năng bị đánh giá trung bình, đời tư tai tiếng, nhiều người nghi ngờ Lâm Ngọc Vị dựa vào gia thế, mua giải để giành được vương miện Hoa hậu Hong Kong 2022. Thực tế, trước chung kết 2 tuần, mạng xã hội lan truyền danh sách các người đẹp đoạt giải. Cái tên Lâm Ngọc Vị nằm chễm chệ ở vị trí hoa hậu.

Hai á hậu cũng mất điểm vì ồn ào đời tư

Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên 25 tuổi, cao 1,62 m. Cô là nhà phân tích tài chính cho một ngân hàng ở New York. Người đẹp có bằng thạc sĩ của đại học Oxford và Cambridge. Hứa Tử Huyên được mệnh danh là "Hoa khôi ngành tài chính". Cô từng xuất bản sách do bản thân chấp bút, tham gia show hẹn hò If You Are the One.

Trong cuộc thi, Hứa Tử Huyên bị nhận xét là kém thân thiện. Cách ứng xử của cô gây ra nhiều lục đục ở hậu trường. Là người thẳng tính, nói chuyện thiếu kiềm chế, Hứa Tử Huyên phát sinh mâu thuẫn với người đẹp Trương Quang Di vì nói đồng đội "mắc bệnh công chúa". Cả hai đã cãi vã, thậm chí suýt đánh nhau trong quá trình tập luyện cho đêm chung kết.

Hứa Tử Huyên và Lương Siêu Di cũng vướng nhiều lùm xùm đời tư. Ảnh: Sina.

Ban tổ chức từng nhiều lần vào cuộc giải quyết bất hòa cho Hứa Tử Huyên và Trương Quang Di, nhưng không thành công. Để mâu thuẫn cá nhân không làm ảnh hưởng đến danh tiếng cuộc thi, lãnh đạo TVB yêu cầu cả hai cam kết hòa hoãn. Dù vậy, trong buổi gặp gỡ truyền thông trước đêm chung kết, Hứa Tử Huyên vẫn bị bắt gặp liếc xéo Trương Quang Di.

Cùng đăng quang với Lâm Ngọc Vị, Hứa Tử Huyên cũng được cho là thể hiện thái độ ghét bỏ hoa hậu, không bằng lòng với kết quả chung cuộc sau khi về nhì. Cô bị quay lại khoảnh khắc bĩu môi khi Lâm Ngọc Vị đội vương miện. Điều này khiến Hứa Tử Huyên bị chê trách có tính xấu hơn thua.

Phản hồi vấn đề "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với hoa hậu, Hứa Tử Tuyên chia sẻ cô tôn trọng kết quả. "Biểu cảm tự nhiên trong lúc căng thẳng của tôi đã gây ra hiểu lầm. Tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm để không còn làm phiền lòng mọi người", á hậu 1 nói.

Trước đêm chung kết, Á hậu 2 Lương Siêu Di bị tố cáo đời tư không trong sạch. Một tài khoản nặc danh cho biết Lương Siêu Di che giấu quá khứ ăn chơi. Người này đăng tải loạt ảnh gợi cảm của người đẹp. Theo On, khi được chú ý tại Hoa hậu Hong Kong 2022 sau vòng sơ tuyển, Lương Siêu Di đã làm sạch tài khoản cá nhân. Cô xóa rất nhiều hình ảnh riêng tư táo bạo của bản thân.

Trong buổi giao lưu với truyền thông, Lương Siêu Di và lãnh đạo TVB từ chối phản hồi về lùm xùm đời tư của á hậu 2.

Lương Siêu Di 25 tuổi, được mệnh danh "bản sao của Son Ye Jin". Cô từ Chicago về Hong Kong dự thi hoa hậu. Theo On, Lương Siêu Di tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Tiếp thị. Cô từng làm công việc tuyển dụng nhân sự trong Facebook. Có vẻ ngoài ngọt ngào, nhưng Lương Siêu Di cho biết bản thân là người nổi loạn, phóng khoáng và yêu thích trò chơi cảm giác mạnh như đua xe địa hình. Cô sở hữu đến 7 hình xăm trên cơ thể.

Tác giả: Di Hy

Nguồn tin: zingnews.vn