Tạm hoãn xuất ngoại đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo.

Trước đó, bắt đầu từ tháng 9/2021, hàng loạt đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Công an TP.HCM. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Cho đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương thụ lý cùng lúc nhiều đơn tố cáo bà Hằng của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.

Chứng cứ những người tố cáo cung cấp phục vụ cho việc tố cáo, là những lời lẽ bà Nguyễn Phương Hằng phát ra từ các buổi livestream có lượng người theo dõi đông đảo.

Trong số những người có đơn tố cáo trên có nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Phương Hằng thêm hành vi “đe doạ giết người” và đề nghị Công an có biện pháp bảo vệ.

Theo nhà báo Hàn Ni, bà bị những fan hâm mộ, người ủng hộ bà Phương Hằng gọi điện, nhắn tin và vào trang cá nhân để nhục mạ, xúc phạm và đe dọa. Thậm chí, họ cho rằng, trong phát ngôn của bà Hằng ở các buổi livestream cũng tuyên bố là "gặp đâu đánh đó", "truy cùng giết tận".

Kể từ hồi tháng 10/2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn đến nay vẫn đang trong vòng điều tra và chưa có thông báo, kết luận chính thức về vụ việc.

Tại buổi họp báo chiều 26/1, thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay đơn vị đang thụ lý 6 đơn tố cáo của 6 cá nhân tố bà Nguyễn Phương Hằng.

"Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mời và lần lượt làm việc với những người liên quan. Sau khi có thông tin kết luận chính thức sẽ thông tin ngay cho báo chí", đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong