Tạm giữ nhóm đối tượng hành hạ dã man cô gái trẻ ở Thái Bình

Chiều nay (25/7), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi tra tấn, bạo hành một nữ nhân viên quán karaoke rồi quay clip, tung lên mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, rạng sáng 24/7, Công an huyện Hưng Hà nhận tin báo về việc một thiếu nữ đang bị nhóm thanh niên nam nữ giam giữ và đánh đập, làm nhục rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, thiếu nữ này đang ngồi trên giường uống hộp sữa liền bị một số phụ nữ vừa chửi bới, vừa cầm dép đánh, tát liên tiếp vào mặt, vào đầu, khiến nạn nhân bị chảy máu mũi.

Tiếp đó, một trong số những kẻ này túm tóc lôi nạn nhân và dúi cho nạn nhân ngã lộn xuống nền nhà để những người còn lại thay nhau cầm dép, chân, tay đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu, vào người nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người mất nhân tính này còn lấy khăn nhét chặt vào mồm nạn nhân để ngăn chảy máu ra ngoài và để nạn nhân không kêu được, đồng thời một kẻ cầm dao lam cắt tóc phía sau và cạo tóc phía trán nạn nhân. Vừa tra tấn, những kẻ này vừa chửi bới nạn nhân với những lời lẽ tục tĩu, bất chấp cô gái nạn nhân khốn khổ vẫn chắp tay cầu xin.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục túm tóc, kéo cô gái xuống khỏi giường, lấy khăn nhét vào miệng, dùng dao lam cắt tóc và đánh đập dã man. Cô gái còn bị nhóm người bắt cởi quần áo rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong sáng 24/7, Công an huyện Hưng Hà đã tung lực lượng rà soát địa bàn, tìm ra địa chỉ xảy ra vụ việc cũng như tạm giữ, dẫn giải nhóm thanh niên tra tấn cô gái về trụ sở lấy lời khai. Khi công an đến hiện trường, cô gái bị tra tấn không có mặt. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân đưa về cơ quan công an lấy lời khai bước đầu, sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, xác định thương tích.

Được biết, các đối tượng này chủ yếu là phụ nữ, đều tuổi đời từ 16 đến 18 tuổi và phần lớn đều làm nhân viên quán karaoke. Còn cô gái bị hành hạ quê Thanh Hóa, trước đó ra Hải Phòng làm quán karaoke và quen biết với nhóm thanh niên trên. Khi về Thái Bình, do có mâu thuẫn cá nhân nên bị nhóm này hành hạ, đánh đập./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn