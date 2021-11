Tạm giữ nam thanh niên cầm dao đe dọa, chém xe công an

Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Hoàng Quốc Anh (SN 2004, trú tại Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h20 ngày 26/11, Thượng úy Phan Tuấn Thành, cảnh sát khu vực Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện 1 nhóm khoảng 15 thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, có biểu hiện lạng lách, bốc đầu.

Thượng úy Phan Tuấn Thành đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính với nhóm thanh niên này, tuy nhiên nhóm người này lại phóng xe bỏ chạy.

Thượng úy Thành giữ được một người là N.Đ.V. (SN 2004, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cùng 1 chiếc xe máy.

Hoàng Quốc Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lợi dụng lúc Thượng úy Thành đang khống chế V., Hoàng Quốc Anh (là bạn của V.) từ phía sau chạy bộ lên lấy xe máy của V. phóng đi.

Khoảng 1 phút sau, Hoàng Quốc Anh lái xe máy quay lại, trên tay cầm 1 con dao dài khoảng 50cm, rồi cầm dao hướng về phía Thượng úy Thành đe dọa "thả bạn tao ra".

Tuy nhiên, Thượng úy Thành vẫn kiên quyết xử lý nên Quốc Anh cầm dao chém 2 nhát vào xe máy của Thượng úy Thành, làm vỡ mặt nạ, rách yên xe. Lúc này, người dân hô hoán vào hỗ trợ Thượng úy Thành thì Quốc Anh lái xe bỏ chạy.

Ngày 27/11, Hoàng Quốc Anh được gia đình đưa đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi của Hoàng Quốc Anh phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: QUANG TUYỀN

Nguồn tin: Báo VTC News