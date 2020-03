Tạm giữ hình sự lái xe taxi đâm chết người đàn ông không mặc quần áo trên đường

Lái xe Quý tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Văn Quý (SN 1967, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), còn nạn nhân là ông N.Đ.T (SN 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo xác minh ban đầu, khoảng 5h ngày 5/3, Quý đón khách tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Câu Giẽ rồi đi về khu vực xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Khi đi đến khu vực đường Hoàng Liệt, Quý thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ đã đâm vào ông T. đang nằm giữa đường và rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, đến khu vực ngõ 43 Hoàng Liệt thì Quý phát hiện nạn nhân còn mắc vào gầm xe và có người đi xe máy đuổi theo phía sau nên đã điều khiển ô tô bỏ chạy. Đi được một đoạn, xe ô tô không di chuyển được nên Quý lùi xe lại khiến ông T. văng ra khỏi gầm rồi tiếp tục đưa khách đến điểm hẹn và về nhà.

Trưa cùng ngày, Quý phát hiện xe ô tô dính máu đã mang ra cửa hàng rửa xe để phi tang chứng cứ.

Cơ quan điều tra xác định sơ bộ, ông T. tử vong do đa chấn thương. Quá trình điều tra, công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Quý.

Bước đầu, Quý khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.



Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong