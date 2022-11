Tạm giữ hình sự 24 đối tượng 'mở tiệc ma túy' trong vũ trường lớn nhất Hải Phòng

Theo Công an TP Hải Phòng, đêm 19, rạng sáng 20/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy – Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng huy động hàng trăm cảnh sát đột kích, triệt phá tụ điểm "Tổ chức sử dụng trái phép ma túy" tại vũ trường Hoàng Gia – New DOM, địa chỉ 53 Lạch Tray.

Thời điểm kiểm tra, vũ trường có 386 người (gồm 78 nhân viên), trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến việc “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”; bình, bóng chứa khí N2O (khí cười)…

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ số người nêu trên về trụ sở để sàng lọc, xét nghiệm. Bước đầu cơ quan điều tra xác định 153 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát đột kích vũ trường Hoàng Gia - New DOM Hải Phòng tối 19/11.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 24 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng, Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 22/10/2008. Sở Văn hóa Thể thao cấp giấy phép kinh doanh vũ trường ngày 8/5/2015.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền phong