Tạm giữ đối tượng mua pháo để nổ trên thuyền đánh cá

Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đông (Sn 1991), trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép 11kg pháo nổ.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 03/12/2020, tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Đội Cảnh sát giao thông số 02 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện người này có chở sau xe máy 1 bao tải chứa 7 bánh pháo cối, trọng lượng 11kg. Danh tính đối tượng nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1991), trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra theo thẩm quyền.

Tại trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời khai nhận, mua số pháo trên với giá 4 triệu đồng, bản thân là lao động đánh bắt cá xa bờ tại địa phương, mua số pháo trên để nổ trên thuyền nhằm đánh được nhiều cá hơn.

Tác giả: Đức Vũ