Tạm giữ 6 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 18kg ma túy

Ma túy tổng hợp MDMA. Nguồn ảnh: Internet

Ngày 14/7, Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, vừa chủ trì, phối hợp triệt phá thành công chuyên án ma túy EM620.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng, tịch thu 18.697,55 gam (khoảng 42 - 43 nghìn viên) ma túy tổng hợp (MDMA); 393,34 gam ma túy Ketamine; 931,08 gam dạng C sủi nghi là ma tuý.

Cụ thể, chuyên án EM620 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì từ tháng 6/2020, phối hợp với các lực lượng chức năng: Đội 5 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Phòng 7 – C04 Bộ Công an, Phòng PC04 Công an Hà Nội; PC04 Công an các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa; Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, Thanh Hóa và hai Chi cục Hải quan Nội Bài, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh tham gia chuyên án.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 lô hàng từ Đức gửi về 5 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương và Hà Tĩnh có các dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình điều tra, phá án, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng cùng tang vật liên quan trong đường dây vận chuyển số ma túy trên. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: TUẤN NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Tiền phong