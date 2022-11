Tạm giữ 2 người trong vụ ôtô biển số xanh tông chết nữ sinh

Chiều 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Danh Thép (39 tuổi) và Đặng Quốc Cường (21 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc) để điều tra về vụ ôtô 4 chỗ biển số xanh tông chết người. Ngoài nạn nhân đã tử vong là L.D.M.Q. (15 tuổi, ngụ phường An Thới), tai nạn còn khiến một người địa phương bị thương là ông L.V.Đ.

Theo cơ quan điều tra, tai nạn xảy ra lúc 21h tại phường An Thới, TP Phú Quốc. Lúc đó, Danh Thép cầm lái ôtô biển số xanh 68C-0862, chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới, ôtô 4 chỗ va chạm với xe máy do ông Đ. chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Thép tiếp tục lái ôtô đến trước Trường THPT An Thới rồi va chạm với xe máy do Q. điều khiển.

“Sau khi gây tai nạn, Danh Thép tiếp tục chạy xe biển số 68C-0862 đến đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2. Tại đây, Thép bỏ xe và rời khỏi hiện trường. Hậu quả của Thép gây ra là ông Đ. bị thương nhẹ, em Q. bị thương nặng và tử vong sáng 15/11”, lãnh đạo cơ quan điều tra thông tin.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng của Công an TP Phú Quốc đã đến hiện trường để khám nghiệm. Đến khoảng 22h30 ngày 14/11, Danh Thép đến Công an TP Phú Quốc trình báo vụ việc.

Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở. Người đàn ông này không có giấy phép lái ôtô.

Làm việc với cảnh sát, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của Đặng Quốc Cường để tập lái. Cường thừa nhận việc cho Thép mượn xe trong lúc cha không có nhà.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy ôtô biển số xanh 68C-0862 từng thuộc sở hữu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Năm 2018, xe này được đấu giá và người mua là ông P. (chồng bà Đ.T.E.).

Ông P. sau đó đổi ôtô 68C-0862 với cựu cảnh sát giao thông H.M.T. để lấy chiếc đồng hồ Omega. Ông T. sau đó cho một người tên Đặng Quốc Minh ở Phú Quốc chiếc xe hiệu Nissan 4 chỗ biển số 68C-0862.

“Đặng Quốc Minh vừa qua vướng vào vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đang chấp hành án tù. Đặng Quốc Cường là con của Minh, đã lấy xe này cho Danh Thép mượn”, một cán bộ có trách nhiệm nói với Zing.

Kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm cho thấy xe hiệu Nissan biển số 68C-0862 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6/11/2019.

