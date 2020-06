Tạm dừng dự án hơn 4.000 tỷ đồng của Eurowindow Holding

Ngày 12/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5504/QĐ.UBND- CN, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Sơn, TP Vinh. Vị trí, số 2 đường Trần Phú (trụ sở UBND phường Hồng Sơn) với diện tích 2.874m2. Chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh. Tháng 6/2015, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 1201/SXD.QL.QH gửi UBND tỉnh có nội dung: Xét đề nghị của Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh, tại Tờ trình số 29/2015/TT/VICENTRA ngày 4/6/2015, xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể Dự án Tòa tháp Eurowindown tại số 2 đường Trần Phú, TP Vinh. Công ty xin điều chỉnh công năng sử dụng khối đế 4 tầng (tầng 1 đến tầng 4) từ Trung tâm thương mại sang nhà ở kết hợp thương mại (giữ nguyên quy mô, diện tích, chiều cao thiết kế cơ sở đã được phê duyệt), tầng 5 thành tầng kĩ thuật + sân phơi. Tháng 4/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 249, phê duyệt mức giá đất tại lô đất trên là 43.120.000 đồng/m2, trong đó giá thị trường lên đến vài trăm triệu/m2. Là nhà đầu tư duy nhất vượt qua vòng sơ tuyển và được chấp thuận chỉ định thầu, liên danh Eurowindow đã trúng thương vụ thâu tóm đất công sản số 2 Trần Phú tại ngã tư Chợ Vinh không qua đấu giá, khi mức giá bán được UBND tỉnh Nghệ An chỉ định được cho là thấp hơn nhiều lần giá thị trường. Song, quyết định UBND của tỉnh Nghệ An không nhận được sự đồng tình của dư luận bởi đây là mảnh đất nằm giữa trung tâm thương mại, buôn bán không những của tỉnh Nghệ An mà cả vùng Bắc Trung Bộ. Theo các chuyên gia Bất động sản, Thị trường, mảnh đất có giá trị rất cao nên cần phải đấu giá nhưng UBND tỉnh lại chỉ định. Thậm chí, đến nay, nhiều sai phạm tại dự án này vẫn chưa được xử lý triệt để.