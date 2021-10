Taliban xóa sổ hang ổ của IS ở Kabul

Các tay súng Taliban tuần tra ở thủ đô Kabul, Afghanistan (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, lực lượng Taliban đột kích vào một hang ổ của IS ở thủ đô Kabul cuối ngày 3/10. Chiến dịch diễn ra không lâu sau khi Kabul rung chuyển bởi một vụ đánh bom bên ngoài một nhà thờ bị nghi do IS tiến hành.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho hay, một đơn vị đặc nhiệm của Taliban đã thực hiện chiến dịch đột kích nhằm vào hang ổ của IS ở quận 17, phía bắc thủ đô Kabul, phá hủy hang ổ này và tiêu diệt toàn bộ tay súng của IS ở đó.

Người dân địa phương cho biết, Taliban đã phong tỏa khu vực trên trước khi bắt đầu chiến dịch tấn công khoảng 19h30 ngày 3/10. Các cuộc giao tranh kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ với nhiều tiếng nổ lớn. Các tay súng IS được cho là đã kích hoạt thiết bị nổ để phản kháng.

"Giao tranh diễn ra khốc liệt khoảng 3 giờ đồng hồ và một số vụ nổ lớn đã xảy ra", Hashmatullah, chủ một đại lý địa phương, kể lại.

Một người dân địa phương khác cho hay, vụ nổ cuối cùng xảy ra khoảng 23h30 cùng ngày khi một ô tô chở thuốc nổ bị nổ tung khiến toàn bộ tay súng IS bên trong tòa nhà chúng ẩn náu thiệt mạng. Người này cho biết thêm, các cuộc đọ súng kéo dài xuyên đêm đến rạng sáng hôm sau.

Những ngày gần đây, Taliban tăng cường các hoạt động truy lùng và tấn công vào hang ổ của IS. Taliban đã sử dụng thông tin thẩm vấn từ hai thành viên của IS để xác định các hang ổ của tổ chức này và tiến hành đột kích.

IS là kẻ thù "không đội trời chung" của Taliban. Taliban và IS-K, một nhánh của IS ở tỉnh Khorasan, Afghanistan, đều là các nhóm tay súng Hồi giáo dòng Sunni, nhưng lại có quan điểm khác nhau về tôn giáo và chiến lược.

Sau khi Mỹ và đồng minh rút quân khỏi Afghanistan hồi cuối tháng 8, IS đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Taliban. Sáng 3/10, một vụ đánh bom đã nổ ra bên ngoài một nhà thờ ở Kabul, nơi đang diễn ra lễ cầu nguyện cho người thân của thành viên cấp cao Taliban qua đời. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến 5 người chết này.

IS cũng nhận trách nhiệm vụ các vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad cũng như vụ tấn công liều chết bên ngoài sân bay Kabul hồi cuối tháng 8 khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của IS sẽ làm phức tạp thêm những thách thức mà Taliban đối mặt sau khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan kể từ giữa tháng 8.

Samiullah, một người bán hàng rong ở Kabul, cho biết ban đầu tình hình kinh tế có thể tồi tệ hơn kể từ khi Taliban lên nắm quyền, nhưng người dân vẫn hy vọng tình hình an ninh được cải thiện. Tuy vậy, ông nói: "Chúng tôi rất tiếc là tình hình còn tồi tệ hơn".

