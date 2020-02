Tài xế xích lô lao mình xuống sông cứu người mẹ ôm con nhỏ tự tử

Công an TP Huế ngày 22-2 cho biết vừa trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho anh Phan Văn Hòa (SN 1976; ngụ phường An Đông, TP Huế) do có hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm cứu người đuối nước.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng bằng khen cho anh Hòa vì hành động dũng cảm

Anh Hòa hành nghề chạy xe xích lô chở khách du lịch. Vào khoảng 10 giờ ngày 23-12-2019, anh Hòa đang ngồi uống nước tại số 128 đường Lê Lợi (TP Huế) thì phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ôm một trẻ em, bất ngờ mở cửa xe ôtô rồi nhảy xuống sông Như Ý đoạn qua Đập Đá tự tử.

Đây là khu vực nước sâu, thời điểm mưa lạnh nhưng bất chấp nguy hiểm, anh Hòa nhanh chóng nhảy xuống sông, kịp thời cứu cả 2 mẹ con rồi đưa vào bờ an toàn. Anh Hòa bị đuối sức, bị thương tích ở chân do dẫm phải vật nhọn, chảy nhiều máu phải vào bệnh viện để khám sức khỏe.

Ghi nhận hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm để cứu người của anh Hòa, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khen thưởng để tuyên dương, lan tỏa, nhân rộng hành động, nghĩa cử cao đẹp của anh đến toàn thể cộng đồng.

