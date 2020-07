Tài xế xe tải kể lại giây phút xe khách 'đấu đầu' khiến 8 nguời chết

Báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Bỉnh Thuận cho thấy, vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết, 7 người khác bị thương xảy ra lúc 1 giờ 10 phút rạng sáng nay trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vào thời điểm trên, xe tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Ba Ngoài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi chạy đến đoạn đường nói trên, xe tải này đã đối đầu trực diện với xe khách 16 chỗ ngồi (trên xe có 14 người, gồm 1 lái xe và 13 khách) do tài xế Lê Thanh Trúc (SN 1972, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển) chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người khác bị thương đang được cấp cứu. Qua theo dõi dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Ban An toàn giao thông Bình Thuận xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe khách chạy không đúng phần đường, làn đường. Tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/giờ, còn xe tải chạy với tốc độ 60km/giờ. Cả 2 xe đều không vi phạm tốc độ.