Tài xế xe ôm giả danh Thượng tá công an để lừa đảo phụ nữ

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Quốc Lập (48 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Lập làm nghề xe ôm tại khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Do không có nghề nghiệp ổn định, Lập mua nhiều trang phục giống Công an nhân dân và tạo nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội.

Trần Quốc Lập (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Lập đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, cấp hàm Thượng tá với mục đích lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2021, Lập sử dụng nick Zalo tên "Võ Tấn Tài" và làm quen chị P.T.T., ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Khi làm quen, Lập giới thiệu tên là Võ Tấn Tài (50 tuổi), đang công tác tại Công an quận 8 (TPHCM) với cấp hàm Thượng tá.

Để tạo lòng tin, Lập chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, hình ảnh súng, còng số 8 gửi cho chị T. xem. Do tin Lập là công an thật, chị T. phát sinh tình cảm và nhiều lần đi chơi chung.

Quá trình quen nhau, Lập biết chị T. có nhiều tiền, đang có ý định mua đất xây nhà nên nói dối có nhà ở quận 8 và biết nhiều vị trí đất đẹp. Vì quá tin tưởng, chị T. đưa cho Lập hơn 1,6 tỷ đồng cất giữ để tìm mua đất. Nhận tiền xong, Lập bỏ trốn về Long An.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tin báo của chị T., Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt giữ Lập.

Cơ quan công an nhận định còn nhiều bị hại khác bị Lập lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị ai là nạn nhân hãy liên hệ PC02 Công an tỉnh Bình Dương (615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), số điện thoại 02743.824.087 để trình báo.

