Tài xế beCar bị tố mở phim đồi trụy và sờ đùi nữ hành khách

Ngày 3-11, đại diện beGroup cho biết đã khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế beCar vừa bị tố sàm sỡ hành khách nữ trong đêm trước đó. Đồng thời gửi lời xin lỗi khách hàng, cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc bất cứ tài xế nào ứng xử không phù hợp.

Trước đó, nữ hành khách C.N. phản ánh bị tài xế beCar mở phim đồi trụy rồi sàm sỡ trên xe hơi.

Chị C.N. kể: ngày 2-11, chị đặt beCar từ quận Tân Bình về quận Bình Thạnh. Sau khi đặt cuốc xe, tài xế P.Q.H. lái xe đến đón.

Khi lên xe, thấy tài xế mở phim đồi trụy và mở loa lớn, chị yêu cầu tài xế tắt. Tuy nhiên, tài xế không tắt mà còn sờ đùi chị C.N..

"Mình kịp phản ứng dùng tay và móng bấu chụp tay hắn lại và hét anh làm cái gì vậy? Hắn lại xin lỗi và bảo hay anh gọi cho em xe khác… Mình hoảng sợ thực sự nên đã bấm để sẵn số điện thoại người nhà", chị C.N. chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Chị cũng đã lập tức phản ánh lên tổng đài của beCar.

Đại diện beGroup xác nhận vụ việc và cho hay đã lập tức làm việc với tài xế P.Q.H. ngay sau khi nhận được phản ánh. Theo đó, chuyến đi bắt đầu lúc 0h11 và kết thúc lúc 0h29 ngày 2-11.

"Chúng tôi đã áp dụng mức chế tài cao nhất là khóa tài khoản của tài xế vi phạm. Bộ phận chăm sóc khách hàng đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ rằng đây là sự cố đi ngược với các giá trị dịch vụ và tôn chỉ hoạt động mà beGroup luôn hướng đến. Khách hàng đã đồng ý với hướng xử lý của Be", vị này nói.

Thông tin thêm về sự việc, đại diện Be cho biết Be sẽ làm việc thêm với khách hàng theo hướng mời công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Tác giả: THU DUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ