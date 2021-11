Tại sao dầu ô liu tốt cho người huyết áp cao?

Dầu ô liu là gì?

Dầu ôliu tốt cho người huyết áp cao. Ảnh nguồn: Pixabay.

Ô liu là một loại cây trồng truyền thống của khu vực Địa Trung Hải. Người ta làm dầu ô liu bằng cách ép toàn bộ trái ô liu. Dầu ô liu được sử dụng phổ biến nhất cho những người mắc bệnh tim, cholesterol cao và huyết áp cao.

Dầu ô liu được sử dụng trong nấu ăn, mỹ phẩm, thuốc, xà phòng và làm nhiên liệu cho đèn truyền thống. Dầu ô liu ban đầu đến từ Địa Trung Hải, cho đến nay nó phổ biến trên toàn thế giới.

Trong thực phẩm, dầu ô liu được sử dụng làm dầu ăn và dầu trộn salad. Dầu ăn ô liu được phân loại theo hàm lượng acid oleic tự do. Dầu ô liu Extra virgin chứa tối đa 1% acid oleic tự do, dầu ô liu nguyên chất chứa 2% và dầu ô liu thông thường chứa 3,3%. Dầu ô liu chưa tinh chế sẽ có tỷ lệ acid oleic tự do cao hơn 3,3%, được coi là "không phù hợp cho con người".

Tại sao người huyết áp cao nên ăn dầu ôliu?

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng, dầu ô liu nguyên chất có tác dụng tích cực đối với những bệnh nhân cao tuổi và người mắc bệnh huyết áp.

Theo một khảo sát, một số bệnh nhân cao tuổi với tình trạng cao huyết áp đã dùng dầu ô liu nguyên chất và một nhóm bệnh nhân khác dùng dầu hướng dương.Sau bốn tuần, kết quả cho thấy dầu ô liu nguyên chất làm giảm huyết áp nhiều hơn dầu hướng dương.

Nghiên cứu đề xuất chọn thêm dầu ô liu nguyên chất có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao.Dầu ô liu là chất béo lành mạnh, rất cần thiết trong chế độ ăn uống dành cho người mắc bệnh huyết áp. Chính hàm lượng polyphenol chống viêm của nó đã tác động giúp giảm huyết áp.

Dầu ô liu có nhiệt độ khói cao, đó là điều cũng làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các món chiên. Ngoài ra, người bệnh huyết áp nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi và kali trong chế độ ăn uống, ăn ít muối, không nên rượu và uống ít cà phê và đồ uống chứa caffein.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn