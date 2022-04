Sự thật về đoạn video Tổng thống Ukraine Zelensky "công khai thừa nhận" sử dụng ma tuý

Trang tin Sina của Trung Quốc ngày 25/4 đưa tin, trên mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn video về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong video, ông Zelensky nói: "Hít cocaine khiến tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng".

Vậy sự thật việc ông Zelensky sử dụng ma túy là như thế nào?

Đoạn video về Tổng thống Ukraine Zelensky được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gần đây.

Đoạn video đến từ đâu?

Theo trang Sina, bằng cách trích xuất hình ảnh từ video và tìm kiếm ngược trên Google, có thể thấy rằng đoạn video dài 23 giây này đến từ một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Zelensky do tờ Pravda của Ukraine thực hiện vào tháng 1/2019. Pravda đã công bố video đầy đủ của cuộc phỏng vấn trên tài khoản YouTube của mình, dài 1 giờ 4 phút 51 giây.

Ảnh chụp màn hình video gốc về cuộc phỏng vấn ông Zelensky của Pravda được đăng trên YouTube.

Bên dưới video phỏng vấn đầy đủ, Pravda đã đánh dấu các mốc thời gian cụ thể của nội dung video, trong đó từ phút 7’35’’ đến 10’ là nội dung liên quan đến việc "ông Zelensky có dùng ma túy không và thái độ của ông đối với rượu như thế nào; sau một ngày làm việc vất vả, ông làm thế nào để hồi phục sức khoẻ; về giao tiếp với khán giả; và về việc nhại lại ngôn ngữ của các chính trị gia".

Mốc thời gian của video gốc.

Từ phút 7’49’’ đến 7’51’’ trong video, ông Zelensky nói rõ rằng: "Tôi không dùng ma túy". Ở phút 8’02’’, ông nói rằng mình là một "người yêu cà phê và rất thích cà phê".

Trên website chính thức của tờ Pravda cũng đăng toàn bộ văn bản của cuộc phỏng vấn. Khi người dẫn chương trình nói rằng: "Một số người trong giới chính trị nói rằng ông đang "ngồi trên cocaine", ông Zelensky đã nói đùa rằng: "Không, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế màu trắng, đó không phải là cocaine". Sau đó, ông Zelensky còn nói thêm: "Tôi không dùng ma túy. Tôi ngửi thấy mùi cà phê bởi vì tôi là một người yêu cà phê. Tôi rất thích cà phê".

Ảnh chụp màn hình văn bản của cuộc phỏng vấn trên trang Pravda.

Theo trang Sina, hiện tượng chia sẻ đoạn video cũ cách đây 3 năm đã bắt đầu từ tháng trước. Kết quả tìm kiếm ngược hình ảnh cũng cho thấy, đoạn video được chia sẻ đầu tiên trên VKontakte - một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng của Nga - muộn nhất là vào ngày 24/3, và sau đó đã được cư dân mạng "chuyển" sang các nền tảng mạng xã hội khác.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên VKontakte.

Sự thật về đoạn video

Từ giây 12’’ trong đoạn video được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, ông Zelensky đã nói: "Tôi đang dùng ma túy". Nhưng theo trang Sina, đây là kết quả của việc chỉnh sửa.

Từ phút 9’40’’ trong video gốc của Pravda, ông Zelensky bắt đầu mô tả về cuộc sống của ông, nói về việc ông dắt chó đi dạo, chơi quần vợt… Đoạn video 23 giây mới được chia sẻ trên mạng được cắt từ đoạn này. Đồng thời, từ phút 7’49’’ đến 7’51’’, từ phủ định trong câu nói "Tôi không sử dụng ma túy" của ông Zelensky đã bị cắt bỏ, khiến nó trở thành: "Tôi sử dụng ma túy".

Cũng có những dấu vết cắt ghép rõ ràng trong các hình ảnh của đoạn video được chia sẻ gần đây. Trong video gốc, ở mốc thời gian từ phút 7’35’’ đến 10’, người dẫn chương trình lần đầu tiên xuất hiện ở phút 9’42’’, tức là sau khi ông Zelensky nhắc đến cụm từ "sử dụng ma túy" một lần duy nhất trong suốt cuộc phỏng vấn.

Nhưng trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng, nội dung đã bị chỉnh sửa. Người dẫn chương trình lần đầu tiên xuất hiện trong khoảng thời gian từ giây 7’’ đến giây 8’’, và nội dung về việc "sử dụng ma túy" xuất hiện ở giây 12’’.

Trong video gốc, khi câu nói "Tôi không sử dụng ma túy" phát ra, hình ảnh là ông Zelensky; còn trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng, câu nói "Tôi sử dụng ma túy" xuất hiện cùng với hình ảnh người dẫn chương trình.

Quan sát bối cảnh phía sau ông Zelensky trong đoạn video cũng dễ dàng phát hiện ra chi tiết bất thường. Ở giây 7’’ trong đoạn video, một người đi nhanh qua phía sau ông Zelensky. Đến giây 10’’, người này không còn ở đó nữa và đến giây 15’’, người này lại xuất hiện với hành động giống hệt lúc trước.

Từ trái sang phải là hình ảnh ở giây 7’’, 10’’ và 15’’ trong đoạn video được chia sẻ gần đây trên mạng.

Tóm lại, theo trang Sina, có thể kết luận rằng, đoạn video về việc "ông Zelensky thừa nhận đã dùng ma túy" được chia sẻ gần đây trên mạng là giả, đây là kết quả của việc cắt ghép hình ảnh. Video gốc là cuộc phỏng vấn ông Zelensky của tờ Pravda trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng mình là một người thích uống cà phê và bác bỏ cáo buộc rằng ông hít cocaine.

Tác giả: Hữu Hiển

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn