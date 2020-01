Sự thật kinh hãi sau vụ phát hiện chín bộ xương người ở Tây Ninh

Chiều 9/1, lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với viện Khoa học hình sự (C09) bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện 9 bộ xương cốt cất giấu dưới ao trong vườn và trong nhà của một người dân tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào sáng 9/1, cơ quan chức năng nhận được tin trình báo của anh Đinh Văn P., trú tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, về việc anh này phát hiện 2 bộ xương người trong túi vải, dưới khu vực ao nuôi ba ba đã bỏ không từ lâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thạnh đã cử người đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện để điều tra làm rõ.

Lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, viện Khoa học hình sự (bộ Công an) tiến hành thu thập dấu vết, điều tra làm rõ vụ việc.

Trong quá trình trên, lực lượng công an khám xét và thu thêm 7 bộ xương cốt cất giấu trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân, SN 1957, trú tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, gần ao nuôi ba ba.

Làm việc với công an, Bà Cao Thị Cẩm Vân trình bày: Cách đây khoảng 5 - 6 năm, ông Đinh Văn Xưởng (đã chết) có nói với bà là có người cần mua bộ xương cốt với giá 100 triệu đồng.

Ông Xưởng tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk đem về để tại nhà, sau đó chờ tìm người bán nhưng chưa bán được.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đầu năm 2019 ông Xưởng bệnh nặng. Trước khi chết, ông Xưởng có nói với bà Vân là ông để 2 bộ xương cốt trong hồ nước, nếu có người mua thì bán.

Sau khi ông Xưởng chết khoảng 4 tháng, bà Vân lấy 2 bộ xương cốt đem vứt xuống hố.

Tiến hành khám xét nơi ở của bà Vân, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 7 bộ xương cốt cũng tại nơi bà Vân đã lấy 2 bộ đem đi vứt.

Bà Vân khai, không biết gì về 7 bộ xương cốt nêu trên.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc kể trên.