Sông Lam Nghệ An đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ngày khai mạc giải U13 toàn quốc

U13 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đã đánh bại U13 Hoàng Anh Gia Lai 3-0 trong ngày khai mạc giải - Ảnh: HẢO NGUYỄN

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Giải là sân chơi thể thao dành cho các cầu thủ lứa tuổi U13 do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức liên tiếp trong 24 năm qua.

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 có sự tham dự của 37 đội bóng đến từ 30 tỉnh, thành. Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra tại thành phố Vinh (Nghệ An) từ ngày 3-10 đến 16-10.

Góp mặt tại vòng chung kết có 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại, bao gồm: Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, PVF, T&T VSH, Thừa Thiên Huế, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, B. Bình Dương, Tây Ninh, Juventus VN, Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk và chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Những năm gần đây Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo rất quan tâm đến hệ thống giải bóng đá trẻ. Đây chính là sân chơi đã sản sinh ra những cái tên như: Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường… Đầu tư cho bóng đá trẻ cũng được coi chính là chìa khóa cho những thành công hiện nay của bóng đá Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc chiều 5-10, trận đấu mở màn của vòng chung kết đã diễn ra giữa U13 chủ nhà Sông Lam Nghệ An (đương kim vô địch giải) và U13 Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả, U13 Sông Lam Nghệ An đã thắng cách biệt U13 Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 3-0.

Với kết quả này, U13 Sông Lam Nghệ An tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng A, U13 PVF đã vượt qua U13 Đồng Tháp với tỉ số 2-1. Tại bảng B, U13 QNK Quảng Nam và U13 Đắk Lắk hòa nhau với tỉ số 0-0, U13 Than Quảng Ninh đánh bại SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-2.

Tác giả: Khương Xuân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ